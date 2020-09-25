Мнение: Тёма: упражнения в подлости

25.09.2020, 1:55, Разное

Человек, который у нас в стране всерьез говорит о “польской разведке” или о “чешской разведке” даже не то что как о некоем Зле, которое лично ему кажется ужасным, но даже просто как о чем-то существенном и вызывающем у него какие-то чувства – сразу вызывает у меня теплую волну сочувствия, правда, несколько брезгливого. Ну не дал бог человеку мозгов – в принципе, потеря небольшая, но все-таки чувака немного жалко, какие-то простые радости жизни (например, прочитать письменный текст и понять его) так и останутся для него навек недоступными. Тут хорошая заметка Николая Подсокорского (это какой-то известный блогер и жижист) о еще более известном блогере и жижисте Тёме – о его поспешной деволюции из человека обратно в орангутанга, усилившейся в последние годы (Эволюция – это тоже известный блогер, но мы сейчас не о ней).

“Российский дизайнер Артемий Лебедев в своей программе на YouTube сравнил основателя телеграм-канала «Нехта» Степана Путило с Бандерой, обвинил его в работе на «деньги польской разведки» и назвал «делом чести» для «нормального спецслужбиста» этот канал «заткнуть». «22-летний абсолютно д*** („неумный“. — прим.), который возомнил себя супербогом, который просто считает, что у него два миллиона подписчиков и у него самый крупный русскоязычный телеграм-канал в мире, и он может влиять на всю политику и делать все, что угодно, сидит на польские деньги, в польском доме с польской разведкой в обнимку, взасос целуясь. Делает с какими-то тоже чуваками, которые с*** („сбежали“. — прим.) из Белоруссии 10 лет назад, потому что что-то у них там не срослось… Все живут в Польше и занимаются прямейшим влиянием на все, что происходит в Белоруссии”, — заявил Лебедев.

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В этом году Артемий Лебедев снялся в рекламе поправок к Конституции. Про обнуление сроков президента Владимира Путина дизайнер говорил: «Большинство людей согласны, чтобы Путин остался у власти пожизненно. Я не вижу в этом никакой проблемы, мне совершенно всё равно». Студия дизайнера также выпустила свою версию обложки обновленной Конституции. В августе Путин наградил Лебедева медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Ранее Тёма Лебедев агитировал за повышение пенсионного возраста, эпатируя публику высказываниями вроде: “Всегда считал пенсионеров нахлебниками и халявщиками”. Также он известен осуждением уличных акций протеста в Москве летом 2019 года и сетевым троллингом либералов. В январе 2018 года Лебедев заявил, что “от сотрудников, которые качают права, подписывают петиции, а также активно участвуют в работе профсоюзов и защищают слабых, нужно немедленно избавляться. Таких кандидатов нужно не подпускать к себе на километр”.

Я все-таки думаю, что все эти “упражнения в подлости”, которые участились в анамнезе Тёмы последние год-полтора – следствия его повышенной ранимости. То есть быстрая деградация российского общества доводит его до такого отчаяния, а бессилие сограждан кажется ему настолько вопиющим, что он снова и снова выставляет СЕБЯ в качестве мишени для возмущения, его скрытое послание примерно такое: “Да, я понимаю, что вы боитесь выступать против государства, вы боитесь протестовать, у вас почти нет воли к сопротивлению – но ладно, так и быть: давайте Я плюну вам в лицо, давайте Я буду открыто проговаривать то, что скоты во власти имеют в виду, но открыто не говорят – может быть, тогда вы осмелитесь дать по роже хотя бы МНЕ?? Ведь Я же не такой опасный, Я – просто ботаник в очках! Ну сделайте же хоть что-нибудь, твари!!”

Понятно, что даже этот беззаветный порыв Тёмы остается втуне. Публика опасливо обходит его за километр, истово крестясь и приговаривая: “Да что ты, барин! Нешто мы могли даже подумать беспорядки нарушать? Мы как ты – целиком за батюшку-царя!”