Мнение: О слезании России с нефтяной иглы

25.09.2020, 1:50, Разное

Россияне долго просили о чуде – и оно свершилось! Огромная страна-бензоколонка с ракетами наконец-то слезла с пресловутой «нефтяной иглы». Внезапно и резко. Об этом сообщил не абы кто, а человек авторитетный и знающий. Нынешний российский президент Владимир #Путин.

Ура?

Российская экономика избавилась от критической нефтяной зависимости, заявил глава государства в обращении к сенаторам. «У нашей экономики, у бюджета сейчас уже нет критической зависимости от колебаний нефтяных котировок», – подчеркнул он. И добавил, что «всё более значимую роль играют несырьевые отрасли, набирают силу новые высокотехнологичные сектора».

В результате «доля ненефтегазовых доходов бюджета возрастет почти до 70%», – привёл свои расчёты президент. По его словам, «на такой уровень устойчивости бюджета мы выходим впервые в современной истории России».

Просто праздник какой-то пришёл на нашу улицу. Недаром #рубль торжественно отметил его новым падением к доллару и #евро. Курс американской валюты достиг максимума с апреля, когда нефтяные цены ушли на какое-то время в область отрицательных значений. Евро уверенно закрепился выше отметки 90 руб./евро. Это где-то в районе годовых максимумов. Сюрприз к торжествам, ага.

Не замедлили с подарками к празднику и российские власти. Они решили… увеличить налоговую нагрузку в разгар кризиса, чтобы утолить денежный голод федерального бюджета, который потерял каждый третий рубль нефтегазовых доходов. На 2021 год Минфин закладывает увеличение сборов в казну на триллион рублей. А для несырьевого сектора экономики #государство запланировало новые сборы на сумму 504 млрд руб.

В частности, металлургам и производителям удобрений в 3,5 раза повышают налог на добычу полезных ископаемых, что, по оценкам правительства, принесет 56 млрд руб. Для физических лиц вводится прогрессивная шкала НДФЛ. Люди с доходами от 5 млн руб. в год будут платить 15% вместо 13% и пополнят бюджет на 60 млрд руб. Также вводится налог на доход с банковских вкладов, от которого государство ждет 100 млрд руб. Наконец, на 20% повышается акциз на сигареты, от которого бюджет получит дополнительно 70 млрд руб. Будут и ещё сюрпризы.

При этом два года назад власти уже повышали НДС, что принесло в бюджет 639 млрд руб., а также провели грабительскую пенсионную реформу, которая позволила заморозить расходы на выплаты пенсий за счёт сокращения численности их получателей. Но теперь, когда #Россия избавилась от сырьевой зависимости, этого оказалось мало.

Ведь путинская «устойчивость бюджета» на самом деле означает выпадение нефтегазовых доходов на 2,7 трлн руб. в 2021 году. При этом для их компенсации из Фонда национального благосостояния, который как раз и предназначен для страховки от падения нефтяных цен, планируется взять всего лишь 91 млрд руб. – чуть более 1 млрд долл. из 178 млрд долл. там находящихся. А с 2022 года власти вновь хотят пополнять эту кубышку.

В итоге праздник нефтяной независимости оплатит из своего кармана рядовой налогоплательщик. И прямо – вследствие повышения налогов и сборов, которые в любом случае будут переложены на конечного потребителя. И косвенно – за счёт уменьшения реальных доходов и снижения уровня жизни в условиях сокращающейся или, как минимум, стагнирующей экономики. Владимир Путин назвал это «справедливым и нравственно обоснованным».

Хотя… Вот если выпадение триллионов рублей доходов наши правители называют ростом бюджетной устойчивости, то почему бы и повышение налогов не окрестить «оправданным и назревшим шагом»? Ведь есть же своя – высшая – справедливость в том, что население, стройными рядами голосующее за #стабильность и Путина, в конечном счёте и платит за все его амбиции, огрехи, просчёты и ошибки?

Правда, за что же тогда должны расплачиваться те 14%, которые никогда не отдавали свои голоса нынешнему хозяину Кремля?