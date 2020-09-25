Сенаторы США предложили ввести санкции против РФ из-за Навального

25.09.2020, 1:48, Новости дня

В Сенат США внесен законопроект о санкциях против РФ в связи с ситуацией вокруг блогера Алексея Навального, сообщили сенатор-демократ Крис Кунс и сенатор-республиканец Марко Рубио. Власти Германии при этом призвали быть осторожнее с санкциями.

Проект закона предполагает возможность «введения санкций против российских официальных лиц» в связи с тем, что они якобы могут быть причастны к «нарушению международного права», включая «недавнее отравление» Навального, передают РИА «Новости» и ТАСС.

Сообщается, что предлагаются «таргетированные санкции». От Белого дома законопроект требует отчитаться перед Конгрессом о том, что администрации США известно о финансах президента РФ Владимира Путина и его окружения. Также Белый дом должен высказать свою позицию о том, нарушила ли РФ законы США, запрещающие использование химического и биологического оружия.

Документ предложен сенаторами как от Демократической (Крис Кунс, Бен Кардин и Крис Ван Холлен), так и от Республиканской партий (Марко Рубио и Митт Ромни).

Тем временем министр экономики и энергетики Германии Петер Альтмайер в интервью Handelsblatt подчеркнул, что к санкция следует прибегать «не для того, чтобы по утрам довольно смотреть на себя в зеркало». По его словам, задача санкций заключается в том, чтобы «помочь пострадавшим» и «как-то повлиять с целью укрепления прав человека или прекращения агрессии в отношении других стран».

Альтмайер пояснил, что «не исключает» санкций, но «необходимо очень внимательно изучить это». Он пояснил, что «санкции часто затрагивают не только страны, против которых они вводятся», но и «ударяют также по деловым отношениям германских и европейских компаний».

«Страна с нашими внешнеэкономическими переплетениями должна задаться вопросом, какого воздействия могут достигнуть санкции и в какой степени они в этой связи можно ослабить себя самих», – сказал он, добавив, что Берлин решительно осуждает инцидент с блогером и обсудит с партнерами последствия случившегося.

«Этот процесс мы заранее не сопровождаем публичными заявлениями», – сказал министр.

Напомним, депутат регионального совета Венето Италия Стефано Вальдегамбери заявил, что Евросоюз сделал слишком много ошибок из-за фейковых новостей, поэтому прежде чем думать о новых санкциях в отношении РФ из-за ситуации с Навальным, нужно иметь доказательства.

Депутат Европейского парламента от Коммунистической партии Чехии и Моравии Катержина Конечна указала, что история с якобы отравлением блогера не выгодна России, но этот инцидент на руку кому-то, кто хочет надавить на Москву.

Замдиректора департамента информации и печати МИД Илья Тимохов заявил, что основной задачей дезинформационной кампании Запада вокруг ситуации с блогером стоит вмешательство в дела России.

В среду в клинике Charite сообщили, что Навального выписали из стационара, его состояние улучшилось. Немецкие врачи не исключили полного выздоровления блогера.

Французов удивило быстрое восстановление Навального.

До этого власти Германии заявили, что три лаборатории во Франции и Швеции якобы подтвердили наличие в пробах блогера вещества из группы «Новичок».

Ученый Леонид Ринк, участвовавший в разработке «Новичка», исключил возможность отравления Навального этим ядом, который имеет стопроцентную летальность. Об этом же заявил и главный токсиколог Омской области Александр Сабаев, указав, что врачи омской больницы не обнаружили в организме блогера следов отравляющих веществ.

При этом один из участников научной команды по созданию веществ из группы «Новичок» химик Владимир Углев заподозрил окружение Навального в отравлении блогера.