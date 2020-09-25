Мнение: Кандидаты в лауреаты

25.09.2020, 1:25, Разное

В 2020-м году на Нобелевскую премию мира предлагали выдвинуть:

Путина

Трампа

Хуантиу Тихановскую

Грету Тунберг

Хуана Гуайдо

Джорджа Флойда (посмертно)

Даже не знаю, кого в этот список еще добавить – можно еще муллу Барадара, Джо Байдена, Александра Лукашенко, Ким Чен Ына и Навального. Гулять так гулять.

С каждым годом эта премия становится все лучше и лучше.