 

Мнение: Кандидаты в лауреаты

25.09.2020, 1:25, Разное

В 2020-м году на Нобелевскую премию мира предлагали выдвинуть:

Путина
Трампа
Хуантиу Тихановскую
Грету Тунберг
Хуана Гуайдо
Джорджа Флойда (посмертно)

Даже не знаю, кого в этот список еще добавить – можно еще муллу Барадара, Джо Байдена, Александра Лукашенко, Ким Чен Ына и Навального. Гулять так гулять.
С каждым годом эта премия становится все лучше и лучше.

Источник: Colonel Cassad



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