 

Мнение: Как русский у поляка в рабстве 23 года пробыл

25.09.2020, 1:15, Разное

Дикая история. 59-летний россиянин 23 года жил в рабстве на птицефабрике в Польше. При этом владельцы фермы кормили его тухлым паштетом, регулярно избивали и не давали выходить в город без сопровождения. Денег, как вы уже догадались, ему никто не платил. Ну, то есть такое, самое обычное рабство в 21-м веке.

Но случилось невероятное, и спустя 23 года соседка все-таки помогла мужику свалить. Говорит, что заприметила неладное после того, как он несколько раз заходил к ней в дом и просил хоть что-нибудь поесть. Сейчас пленника приютила молодая семейная пара. Они пообещали помочь ему найти работу и адвоката. И даже взяли для него собаку из приюта, чтобы не чувствовал себя одиноким!

По словам нашего соотечественника, владелец фермы не разрешал ему выходить в город без сопровождения. «Даже когда я пытался, он за мной ехал, искал, где я, что я. Ни с кем нельзя было поговорить. Документы мои у них были, я даже понятия не имел, куда мне оттуда деться, никого не знаю. Люди вообще их боялись, никто не хотел с ними связываться», — поделился мужчина с печальной судьбой.

Как рассказал узник польской птицефабрики, приехал он в Польшу в 1989 году, чтобы устроиться на работу гражданским специалистом в одной из воинских частей Советской армии, дислоцированной под Болеславцем. А когда в 1990-е годы советские войска выводили из Польши, он решил остаться и поработать на ферме.

В общем сейчас у мужика вроде жизнь налаживается. И это очень хорошо. Но скажите, как за столько лет ему не удалось сбежать? Насколько нужно быть бесхребетным, чтобы смириться со своей рабской участью в наше время. Из самых охраняемых тюрем сбегают, а от польских фермеров было не сбежать? За 23 года не решился ни разу сказать соседке, что с ним тут, мягко говоря, не очень хорошо обращаются? Дико всё это.

Источник: Достало



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