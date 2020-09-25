 

В Казахстане объяснили решение отменить смертную казнь

25.09.2020, 1:08, Новости дня

«Наша страна стремится войти в элитный клуб ОЭСР и топ-30 развитых государств мира. Отмена смертной казни – одно из требований этого клуба», – сказал газете ВЗГЛЯД казахстанский политолог Талгат Мамырайымов, комментируя решение властей республики отменить смертную казнь.

«Главный политический мотив властей – заработать определенные очки перед международным сообществом. Наша страна стремится войти в элитный клуб ОЭСР и топ-30 развитых государств мира. Отмена смертной казни – одно из требований этого клуба», – сказал руководитель казахстанской аналитической службы Real Politik Талгат Мамырайымов.

Собеседник также отметил, что власти Казахстана хотят, чтобы «их легитимность была признана Западом». «Но, как мне кажется, простые обыватели до сих пор выступают за смертную казнь. У нас есть культура милитаризма. И у нас до сих пор воспроизводится человек тоталитарной эпохи, для которого важны контроль и порядок со стороны государства. Именно такими категориями мыслит наше общество», – отметил собеседник.

«Что касается перспектив, то смертная казнь наверняка будет заменена пожизненным заключением. Однако для многих людей смертная казнь была способом избежать страданий. Зачастую люди, попавшие в тюрьмы здоровыми, возвращаются оттуда инвалидами. Поэтому пожизненное заключение для них – это худший исход», – констатировал политолог.

В четверг в штаб-квартире Организации Объединенных Наций постоянный представитель Казахстана при ООН Кайрат Умаров подписал Второй факультативный протокол к Международному пакту о гражданских и политических правах, направленный на отмену смертной казни. Об этом информирует Sputnik Казахстан.

Напомним, что применение смертной казни в Казахстане было полностью приостановлено указом президента о введении соответствующего моратория в 2003 году. Документом было прекращено исполнение всех приговоров о смертной казни, в то же время указ не запрещает судам выносить приговоры о назначении смертной казни.

В качестве альтернативного наказания в стране с 2004 года введено пожизненное лишение свободы.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.09 / ОБСЕ зафиксировала более тысячи нарушений на Донбассе с начала перемирия

09.07 / В Крыму приветствовали начало авиасообщения с Владивостоком

03.07 / Активисты ОНФ устроили флешмобы в честь принятия поправок к Конституции

03.07 / Песков назвал тему беседы Путина и Лукашенко в Ржеве

23.08 / Президент Литвы отреагировал на заявления Лукашенко о внешних угрозах

16.08 / В Грузии решили вопрос выдачи РФ украинского ополченца

26.09 / Назван срок начала эксперимента по маркировке пива

11.08 / Президент Сербии пообещал первым принять российскую вакцину от коронавируса

17.08 / Соловьев призвал не позволить «сорвать белорусов в русофобию»

17.07 / Израиль ввел частичный карантин по выходным

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска