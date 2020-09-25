У младшего сына Ефремова подтвердился коронавирус
25.09.2020, 1:08, Новости дня
Коронавирус выявлен у 10-летнего сына Михаила Ефремова Бориса, сообщил друг семьи Алексей Лобарев.
По его словам, у ребенка «подтвердился ковид».
«Принес из школы, где заболел кто-то из одноклассников», – приводит слова Лобарева НТВ.
Он сообщил, что «все ученики сделали тесты, у Бори оказался положительный».
Ребенок чувствует себя хорошо, болезнь протекает почти бессимптомно и без температуры.
У супруги Ефремова Софьи Кругликовой и дочерей результаты тестов оказались отрицательными. Семья самоизолировалась на подмосковной даче.
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