 

У младшего сына Ефремова подтвердился коронавирус

25.09.2020, 1:08, Новости дня

Коронавирус выявлен у 10-летнего сына Михаила Ефремова Бориса, сообщил друг семьи Алексей Лобарев.

По его словам, у ребенка «подтвердился ковид».

«Принес из школы, где заболел кто-то из одноклассников», – приводит слова Лобарева НТВ.

Он сообщил, что «все ученики сделали тесты, у Бори оказался положительный».

Ребенок чувствует себя хорошо, болезнь протекает почти бессимптомно и без температуры.

У супруги Ефремова Софьи Кругликовой и дочерей результаты тестов оказались отрицательными. Семья самоизолировалась на подмосковной даче.



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