Адам Шифф: Москва по-прежнему использует дезинформацию для влияния на выборы в США

25.09.2020, 0:50, Новости дня

Демократ Адам Шифф, председатель Комитета по разведке Палаты представителей, опубликовал в четверг заявление в связи с сообщением о том, что Facebook заблокировал три сети, действующие из России, и, по словам представителей компании Facebook, связанные с российской разведкой и другими группировками, связанными с Агентством интернет-исследованием, принадлежащим Евгению Пригожину, находящемуся под американскими санкциями из-за вмешательства в выборы президента в 2016 году.

«Всего два дня назад ФБР и Министерство внутренней безопасности предупредили американский народ о продолжающейся угрозе поддерживаемых иностранцами операций по дезинформации, направленных на то, чтобы вмешаться в ход предстоящих выборов и подорвать доверие американцев к нашим демократическим институтам», – напомнил Шифф.

По его словам, очередная блокировка, о которой сообщил Facebook, «демонстрирует, что те же злонамеренные группы, стоящие за иностранным вмешательством в 2016 году, продолжают свои мошеннические кибероперации в 2020 году, и это подтверждает тот очевидный факт, что наши противники в Москве по-прежнему используют дезинформацию в качестве оружия… Это лишь последнее напоминание о том, что Кремль не останавливается – а, возможно, и поощряет – запуская новые кампании влияния в Интернете», – заявил конгрессмен.

Шифф призвал публично разоблачать «все элементы иностранного влияния и пропагандистской машины России, чтобы мы могли укрепить нашу оборону и повысить нашу коллективную бдительность» накануне подсчета голосов в ноябре.

В тот же день сенатор-демократ Марк Уорнер, зампредседателя сенатского Комитета по разведке, сообщил, что в среду комитет получил брифинг разведсообщества по вопросам безопасности выборов.

«Все мы знаем, что в этом году избирательный процесс будет выглядеть иначе из-за пандемии COVID-19, и мы можем не узнать результатов в ночь выборов. Разведывательное сообщество предупредило, что в результате период непосредственно до и после выборов может быть исключительно нестабильным. Но мы должны по-прежнему доверять государственным и местным служащим, которые несут ответственность за проведение наших выборов…» – говорится в заявлении Уорнера.

Сенатор заявил, что президент США «не должен помогать и подстрекать иностранных противников, которые работают, чтобы посеять сомнения в легитимности американской избирательной системы».

В свою очередь ранее, в сентябре, президент Дональд Трамп отмечал, что рост числа бюллетеней для голосования по почте представляет более значительную угрозу для честности предстоящих выборов, чем иностранное вмешательство.

«Самая большая угроза этим выборам – это губернаторы от оппозиционных партий, контролирующие бюллетени, миллионы бюллетеней, – заявил Трамп во время одной пресс-конференций в Белом доме. – С моей точки зрения, это гораздо большая угроза, чем другие страны, потому что многое из того, что говорилось о других странах, оказалось неправдой».

Многие штаты расширили возможности для голосования по почте из-за пандемии коронавируса. Десять штатов рассылают избирателям бюллетени, в то время как другие рассылают бланки заявлений на заочное голосование.