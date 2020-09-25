Белый дом: президент Трамп примет результаты свободных и справедливых выборов

25.09.2020, 0:50, Новости дня

Президент примет любой результат предстоящих выборов в случае, если они будут проведены свободно и справедливо. Об этом в четверг сказала пресс-секретарь Белого дома Кейли Макэнани, выступая на пресс-брифинге.

Отвечая на вопрос журналиста, который спросил пресс-секретаря о возможности мирной передачи власти в случае, если действующий президент проиграет выборы, Макэнани сказала:

«Президент примет результаты свободных и справедливых выборов. Но я думаю, что Ваш вопрос больше подходит для того, чтобы задать его демократам, которые уже официально заявили, что не примут результаты выборов… Президент хочет избавиться от массового голосования по почте. Это может повредить шансам любого кандидата, потому что эта система легко поддается мошенничеству», – заявила пресс-секретарь Белого дома.

В четверг, 24 сентября, во время беседы с журналистами в Белом доме, президент еще раз повторил свою позицию, что голосование по почте может привести к мошенничеству с бюллетенями.

В среду лидер сенатского большинства Митч Макконнелл вслед за другими законодателями-республиканцами подчеркнул необходимость соблюдения конституционного порядка после того, как президент Дональд Трамп в среду уклонился от прямого ответа о гарантиях мирной передачи власти после выборов 3 ноября.

«Победитель выборов 3 ноября будет приведен к присяге 20 января. Будет организованная передача власти, как это происходит каждые четыре года с 1792 года», – написал Макконнелл в Твиттере.

В свою очередь лидер демократов в Сенате Чак Шумер выразил уверенность в том, что избиратели не позволят Трампу стать диктатором. «У этого человека нет честности, чести, ценностей или веры в американскую систему», – сказал он в интервью CNN.

Ранее предвыборный штаб бывшего вице-президента Джо Байдена заявил, что готов к любым «махинациям» со стороны Трампа, и подчеркнул, что «правительство США вполне способно вывести из Белого дома тех, кто находится там незаконно».