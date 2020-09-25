Племянница Трампа подала на него в суд

25.09.2020, 0:48, Новости дня

Мэри Трамп, племянница президента США Дональда Трампа, подала на него в суд за мошенничество, свидетельствуют судебные документы.

Ответчиками по иску также являются сестра президента Мэриэнн Трамп-Бэрри и распорядитель наследства их скончавшегося в августе брата Роберта, передает РИА «Новости».

Мэри Трамп рассказала, что родственники с 1980 годов взяли контроль над империей недвижимости, полученной по наследству. Утверждается, что они применяли незаконные схемы, уклоняясь от налогов, обманывая партнеров по бизнесу и повышая арендую плату для жильцов с низким доходом.

После смерти своего отца, Фредерика Трампа, Мэри Трамп унаследовала часть семейного бизнеса. Однако она была несовершеннолетней и родственники распоряжались ее долей. Как сообщила Мэри Трамп, они «выстроили сложную схему», чтобы «выкачивать ее активы и обманывать о настоящем размере ее части наследства». Они заставили ее считать, что наследство «гораздо меньше реального».

Мэри Трамп потребовала возместить убытки, а также выплатить компенсацию в размере минимум 500 тыс. долларов.

Напомним, Мэри Трамп написала книгу «Слишком много и всегда недостаточно: как моя семья создала самого опасного человека в мире».

В книге племянница президента США сообщает, что Трамп с детства проявлял готовность обманывать окружающих в собственных интересах. Она обвиняет Дональда и Фреда Трампов в причастности к смерти ее отца – Фреда Трампа-младшего, который страдал от алкоголизма и умер в 1981 году в возрасте 42 лет после сердечного приступа.