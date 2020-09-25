Суперкубок УЕФА выиграла “Бавария”

25.09.2020, 0:31, Новости дня

24 сентября состоялся матч за Суперкубок УЕФА, сообщает официальный сайт УЕФА.

Сошлись победитель Лиги Европы, испанская “Севилья” и триумфатор Лиги чемпионов, немецкая “Бавария” (Мюнхен).

Игра проходила в столице Венгрии Будапеште на стадионе “Пушкаш-Арена”.

На 13-й минуте счет с пенальти открыл Лукас Окампос из “Севильи”. На 34-й в ответ забил Леон Горецка из “Баварии”.

Через шесть минут после начала второго тайма Роберт Левандовски вывел мюнхенскую команду вперед, однако гол отменили после просмотра видеосистемы VAR.

В основное время победитель выявлен не был.

На 14-й минуте дополнительного времени “Бавария” забила снова, отличился Хави Мартинес. Этот гол стал решающим.

Немецкий клуб победил 2:1 и стал обладателем Суперкубка.