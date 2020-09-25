 

В Украине утвердили новое карантинное зонирование, украинские клубы сыграли в Лиге Европы. Главное за день

25.09.2020, 0:30, Новости дня

В Украине обновили карантинное зонирование

В обновленном сегодня перечне карантинных зон в Украине до двух сократилось количество населенных пунктов, которые отнесены в “красную” зону. Киев перешел в “желтую”.

Украинские клубы сыграли в Лиге Европы УЕФА

В третьем квалификационном раунде Лиги Европы УЕФА “Десна” из Чернигова уступила немецкому “Вольфсбургу”, а “Колос” из Ковалевки Киевской области – “Риеке” из Хорватии.

Определился обладатель Суперкубка УЕФА

В поединке за Суперкубок сошлись победитель Лиги Европы “Севилья” (Испания) и триумфатор Лиги чемпионов “Бавария” (Мюнхен). Сильнее оказался немецкий клуб.

ВАКС согласился с САП в деле “Роттердам плюс”

Высший антикоррупционный суд Украины согласился со Специализированной антикоррупционной прокуратурой, что дело “Роттердам плюс” нужно закрыть. Прокурор САП Виталий Пономаренко заявлял, что никаких доказательств совершения преступления в этом деле за три с половиной года найти не удалось.

Умер раненный на Донбассе морпех

Скончался военнослужащий 503-го отдельного батальона морской пехоты Вооруженных сил Украины, которого ранили на Донбассе 20 июня.

Коронавирус в Украине

В Украине зарегистрировано 188 106 случаев коронавируса, за последние сутки их стало на 3372 больше. Жертвами инфекции стали 3757 человек (+52 за последние сутки), выздоровело 83 458 человек, в том числе 1788 – за последние сутки.

В Сумах “похитили” полковника ВСУ

СМИ сообщили, что в Сумах пропал руководитель городского военкомата, полковник Вооруженных сил Украины Юрий Полоус. Нацполиция объяснила, что это было частью совместных учений со Службой безопасности Украины.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.08 / The Times о совместных учениях Афин и Дубая – ОАЭ встали на сторону Греции в её споре с Турцией

14.07 / Чем провинился кумир золотой эры Голливуда?

24.09 / Эксперт напомнил о преимуществах кнопочных телефонов

20.09 / Кравчук о работе ТКГ: Политическая ситуация в Беларуси не способствует тому, чтобы мы работали на минской площадке

10.07 / «Слишком гламурный» чиновник уволился после критики главы Казахстана

04.07 / Количество заболевших коронавирусом в мире превысило 11 млн человек

01.08 / Захарова призвала проанализировать ситуацию с закрытием авиасообщения

18.09 / Euronews – виновными в катастрофах Boeing 737 Max объявили инженеров-разработчиков

21.08 / Врачи оценили возможность транспортировки Алексея Навального

17.07 / МИД Украины призвал Россию признать вину за крушение рейса MH17

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска