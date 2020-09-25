Приставы наложили арест на квартиру Алексея Навального
25.09.2020, 0:25, Разное
Это связано с иском «Московского школьника».
Приставы наложили арест на квартиру Алексея Навального в Марьино. Об этом сообщила пресс-секретарь политика Кира Ярмыш.
Как сказала Ярмыш, это связано с иском комбината питания «Московский школьник», связанного с «поваром Путина» Евгением Пригожиным.
Пресс-секретарь сообщила, что 27 августа, через неделю после отравления Навального веществом из группы «Новичок», приставы-исполнители объявили о запрете регистрационных действий на его долю в квартире в Марьино. «Это значит, что квартиру нельзя продать, подарить или заложить. Тогда же были арестованы и счета Алексея», — отметила Ярмыш.
Ранее Арбитражный суд Москвы взыскал 88 млн рублей с Алексея Навального, Любови Соболь и Фонда борьбы с коррупцией по иску «Московского школьника». В июле Навальный объявил о закрытии юридического лица ФБК, связав это с невозможностью выплатить долг.
В декабре 2018 года в детских садах и школах Москвы произошло массовое отравление детей. ФБК опубликовал расследование Любови Соболь о вспышке дизентерии и возложили ответственность за это на компании Евгения Пригожина, занимающиеся поставками питания в учебные заведения.
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Родители пострадавших детей подали иск в суд и добились выплаты компенсаций. Однако «Московский школьник» обратился в суд с требованием опровергнуть и удалить из интернета распространенные ФБК сведения и взыскать с фонда, Навального и Соболь 1,5 миллиарда рублей в качестве «компенсации ущерба деловой репутации».
Источник: Новая газета
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