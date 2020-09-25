Точки отсчета: что нужно знать прежде, чем паниковать из-за родинок
25.09.2020, 0:20, Разное
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Родинки – не фактор риска рака
Родинки (невусы) на коже есть практически у каждого, у большинства их количество не превышает 40. С родинками дети могут появляться на свет, но большая часть невусов образуется уже после рождения. Их размер и цвет могут варьироваться и даже немного меняться в норме (например, они могут темнеть при беременности).
Наличие родинок – норма. В народном сознании они часто выглядят как фактор риска возникновения меланомы, одной из самых опасных опухолей. Это не так, обычно невусы совершенно безопасны. Но есть небольшая оговорка: риск развития меланомы выше среднего у людей, количество родинок у которых больше 50.
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Родинки – не главная проблема
Необходимо знать, что родинки – не главный субстрат для развития меланомы. 20-30% меланом появляются из родинок, все остальные (большинство) развиваются на «обычной» коже. Таким образом, думая о выявлении меланомы, нужно смотреть шире.
Как понять, что родинка перерождается
Как выглядит нормальная родинка
Согласно Национальному раковому институту США, диаметр нормальной родинки обычно не более 5 миллиметров, она круглая или овальная, имеет гладкую поверхность и четкие края. Чаще у нее форма полусферы, обычные цвета – коричневый, песочно-коричневый и розовый.
Когда идти к врачу
Для ранней диагностики меланомы ученые предлагают срочно обращаться к врачу в следующих случаях:
- если изменился цвет родинки;
- родинка начинает неравномерно расти или уменьшаться;
- меняется форма, текстура или высота родинки;
- кожа на поверхности родинки становится сухой или шелушащейся;
- родинка стала твердой или бугорчатой;
- она стала чесаться;
- родинка кровоточит или появились вязкие выделения.
На английском языке для простоты запоминания используется мнемоническое правило ABCDE:
- A (asymmetry) – ассиметрия.
- B (border) – неровные края.
- C (color) – изменение цвета.
- D (diameter) – увеличение диаметра.
- E (evolving) – развитие любых изменения (размер, цвет, кровотечение, зуд и т.д.)
Еще один метод контроля родинок называют «гадкий утенок». Он основан на соображении, что большинство родинок на теле одного человека похожи между собой. По сравнению с ними родинка с меланомой будет отличаться, станет «гадким утенком». Как указано выше, она может быть больше, изменить цвет, форму, консистенцию и т.д.
Если родинка выглядит иначе – это еще не рак
От обычных родинок могут отличаться родинки диспластические (атипические). Они могут быть крупнее, другого цвета (нескольких цветов), с необычными краями и поверхностью. Чаще они плоские, с немного неровной поверхностью, неровными краями. Обычно они появляются у людей с большим количеством обычных родинок.
Диспластические родинки очень опасны?
Диспластические родинки могут злокачественно перерождаться (в меланому), но происходит это не часто. Чаще они остаются стабильными в течение многих и многих лет. Риск перерождения существенно выше, если у человека таких родинок больше пяти.
Что делать с диспластическими родинками
Чтобы успокоить себя, диспластические родинки можно разок показать дерматологу. Но одно их наличие – еще не показание для радикального лечения. Некоторые специалисты рекомендуют придирчиво осматривать атипические родинки каждый месяц. К врачу нужно обращаться, если в них появились изменения (как это описано выше).
Людям с диспластическими родинками рекомендуется соблюдать меры профилактики меланомы более жестко, чем остальным людям: защищать кожу от солнечных лучей, не обгорать под солнцем, не посещать солярии.
Меры профилактики меланомы (от Американского общества клинической онкологии):
- Ограничьте воздействие или полностью избегайте прямых солнечных с 10 часов утра до 4 часов вечера.
- Носите одежду, защищающую от солнца, включая широкополую шляпу, которая закрывает уши и шею. Хорошо, если на этикетке одежды есть указание о том, в какой степени она предохраняет от ультрафиолета. Также рекомендуется ношение солнцезащитных очков.
- Используйте солнцезащитный крем широкого спектра в течение всего года, против ультрафиолета А и В. Фактор защиты должен быть не ниже 30. Крем нужно наносить повторно каждые два часа, после купания и после сильного потения.
- Не нужно принимать солнечные ванны в качестве отдыха.
- Не пользуйтесь ультрафиолетовыми лампами и соляриями.
- Регулярно осматривайте свою кожу.
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