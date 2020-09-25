Точки отсчета: что нужно знать прежде, чем паниковать из-за родинок

25.09.2020, 0:20, Разное



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Родинки – не фактор риска рака

Родинки (невусы) на коже есть практически у каждого, у большинства их количество не превышает 40. С родинками дети могут появляться на свет, но большая часть невусов образуется уже после рождения. Их размер и цвет могут варьироваться и даже немного меняться в норме (например, они могут темнеть при беременности).

Наличие родинок – норма. В народном сознании они часто выглядят как фактор риска возникновения меланомы, одной из самых опасных опухолей. Это не так, обычно невусы совершенно безопасны. Но есть небольшая оговорка: риск развития меланомы выше среднего у людей, количество родинок у которых больше 50.

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Родинки – не главная проблема

Необходимо знать, что родинки – не главный субстрат для развития меланомы. 20-30% меланом появляются из родинок, все остальные (большинство) развиваются на «обычной» коже. Таким образом, думая о выявлении меланомы, нужно смотреть шире.

Как понять, что родинка перерождается

Как выглядит нормальная родинка

Согласно Национальному раковому институту США, диаметр нормальной родинки обычно не более 5 миллиметров, она круглая или овальная, имеет гладкую поверхность и четкие края. Чаще у нее форма полусферы, обычные цвета – коричневый, песочно-коричневый и розовый.

Когда идти к врачу

Для ранней диагностики меланомы ученые предлагают срочно обращаться к врачу в следующих случаях:

если изменился цвет родинки;

родинка начинает неравномерно расти или уменьшаться;

меняется форма, текстура или высота родинки;

кожа на поверхности родинки становится сухой или шелушащейся;

родинка стала твердой или бугорчатой;

она стала чесаться;

родинка кровоточит или появились вязкие выделения.

На английском языке для простоты запоминания используется мнемоническое правило ABCDE:

A (asymmetry) – ассиметрия.

B (border) – неровные края.

C (color) – изменение цвета.

D (diameter) – увеличение диаметра.

E (evolving) – развитие любых изменения (размер, цвет, кровотечение, зуд и т.д.)

Еще один метод контроля родинок называют «гадкий утенок». Он основан на соображении, что большинство родинок на теле одного человека похожи между собой. По сравнению с ними родинка с меланомой будет отличаться, станет «гадким утенком». Как указано выше, она может быть больше, изменить цвет, форму, консистенцию и т.д.

Если родинка выглядит иначе – это еще не рак

От обычных родинок могут отличаться родинки диспластические (атипические). Они могут быть крупнее, другого цвета (нескольких цветов), с необычными краями и поверхностью. Чаще они плоские, с немного неровной поверхностью, неровными краями. Обычно они появляются у людей с большим количеством обычных родинок.

Диспластические родинки очень опасны?

Диспластические родинки могут злокачественно перерождаться (в меланому), но происходит это не часто. Чаще они остаются стабильными в течение многих и многих лет. Риск перерождения существенно выше, если у человека таких родинок больше пяти.

Что делать с диспластическими родинками

Чтобы успокоить себя, диспластические родинки можно разок показать дерматологу. Но одно их наличие – еще не показание для радикального лечения. Некоторые специалисты рекомендуют придирчиво осматривать атипические родинки каждый месяц. К врачу нужно обращаться, если в них появились изменения (как это описано выше).

Людям с диспластическими родинками рекомендуется соблюдать меры профилактики меланомы более жестко, чем остальным людям: защищать кожу от солнечных лучей, не обгорать под солнцем, не посещать солярии.

Меры профилактики меланомы (от Американского общества клинической онкологии):