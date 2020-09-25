 

В Минцифры оценили сделку по покупке «Яндексом» банка «Тинькофф»

25.09.2020, 0:08, Новости дня

Возможная сделка по покупке «Тинькофф банка» компанией «Яндекс» является знаковым событием, сообщил глава Минцифры Максут Шадаев программе «Специальный гость» на RTVI.

«Это знаковое событие, безусловно. И мы видим, что у нас с одной стороны – банки пытаются докупать разные цифровые активы, выстраивая свои большие экосистемы. А здесь у нас ИТ-компания, интернет-компания покупает банк для того, чтобы обеспечить более широкий спектр сервисов, которые они будут предлагать своим клиентам», – ТАСС.

Шадаев отметил, что это «конкуренция экосистем». «То есть настоящая цифровая экономика – это конкуренция больших систем, разнообразных, комплексных, отраслевых. И в этом смысле, конечно, интересная история», – отметил министр.

TCS Group (головная структура «Тинькофф Банка») начал переговоры о своей продаже Yandex N.V. Как ожидается, сумма сделки составит около 5,48 млрд долларов.



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