 

Сейм Литвы призвал Германию отказаться от «Северного потока – 2»

25.09.2020, 0:08, Новости дня

Литва призвала Евросоюз усилить санкционное давление на Россию после инцидента с блогером Алексеем Навальным, об этом говорится в резолюции литовского Сейма (парламента).

«Призываем ЕС как можно быстрее применить санкции по типу так называемого акта Магницкого против лиц и российского режима за нарушения прав человека», – цитирует ТАСС документ.

Также парламент предложил ФРГ отказаться от газопровода «Северный поток – 2» и призвал Евросоюз продолжить поддерживать российских диссидентов, неправительственные и гражданские организации, независимые СМИ и независимых журналистов.

Также в резолюции Сейма содержится заявление об угрозе Европе со стороны белорусской атомной станции, которую планируется запустить в ноябре. МИД Белоруссии назвал резолюцию литовского парламента попыткой вмешательства во внутренние дела республики.

В среду в клинике Charite сообщили, что Навального выписали из стационара, его состояние улучшилось. Немецкие врачи не исключили полного выздоровления блогера. Ранее власти Германии заявили, что три лаборатории во Франции и Швеции якобы подтвердили наличие в пробах блогера вещества из группы «Новичок».

Глава МИД РФ Сергей Лавров призвал Берлин не политизировать ситуацию с Навальным. Также Москва потребовала от немецкой стороны ответить на новый запрос Генпрокуратуры РФ о лечении и обследовании блогера.



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