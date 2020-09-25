 

Facebook удалила три группы «российских» аккаунтов

25.09.2020, 0:08, Новости дня

Руководство Facebook сообщило, что удалены три группы аккаунтов, которые якобы управлялись из РФ и нарушали политику соцсети относительно иностранного «вмешательства».

Удалены «три отдельных сети», которые, как утверждается, «проводили скоординированные неавторизованные действия от лица иностранной или правительственной организации».

«Эти сети имеют российское происхождение», – приводит ТАСС текст сообщения.

В первую сеть входили 214 аккаунтов пользователей, 35 публичных страниц и 18 групп, а также 34 аккаунта в Instagram. Предположительно, их деятельность была направлена на Турцию, Японию, Армению, Грузию, Белоруссию и Молдавию, а также отчасти на США и Великобританию. Facebook утверждает, что через сеть распространялись «ложные данные» о ситуации в Сирии и на Украине.

Вторая сеть включала пять аккаунтов, одну публичную страницу и одну группу, а также аккаунт в Instagram. Якобы «ложные данные» распространялись на территории Турции, стран ЕС и США.

Третья сеть включала 23 аккаунта, шесть публичных страниц, а также восемь Instagram-аккаунтов. Ее, по версии Facebook, использовали для распространения сведений о положении дел в Белоруссии и на Украине.

Публикации, предположительно, касались отношений РФ с другими странами, а также с организациями, включая НАТО. Кроме того, они касались социально-экономической ситуации в США и американских выборов.



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