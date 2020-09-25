Продается Эйфелева башня на металлолом. Недорого

25.09.2020, 7:01, Разное

Не хватайтесь за сердце, сенсации не будет. Эйфелева башня как стояла, так и будет стоять. Париж не собирается расставаться со своей собственностью, считающейся самой посещаемой платной достопримечательностью мира и самой фотографируемой. Но продавать ее продавали, и даже дважды.

Сын почтенных родителей

Виктор Люстиг родился 1890 году в Богемии (г. Гостинне, Чехия), входившей тогда в состав Австро-Венгерской империи. Был сыном весьма состоятельных родителей. Отец, крупный буржуа, кроме прочего занимал пост мэра и готовил сына себе в преемники. Поэтому мальчик с детства присутствовал на деловых переговорах, был свидетелем заключения коммерческих сделок и решения административных вопросов.

На этих «занятиях» Виктор изучал людей, их слабости и пороки. Вот вспыхнул в глазах торгового партнера огонек жадности, вот дрогнул голос просителя, вот утратил осторожность от нескольких льстивых слов потенциальный конкурент. Мальчик постигал науку манипулирования людьми.

Родители дали сыну прекрасное образование и воспитание – юноша учился в Сорбонне. Умение вести себя в обществе, знание правил этикета, аристократические манеры, владение 5 языками – все это позволит в будущем Люстигу без труда играть роль австрийского графа или важного государственного чиновника. Он облапошивал не мелких лавочников, а крупную рыбу, выуживал из карманов аристократов и богатых буржуа суммы со многими нулями. Каждая его афера была верхом авантюризма, наглости, артистизма и тонкой психологической игры на человеческих слабостях.

Аферист высшего класса

Если Остап Бендер умудрялся брать плату за посещение пятигорского Провала, то для Люстига это было жалкой мелочевкой. Он умудрился сдать в аренду общественный городской венский парк! В Берлине «распродавал» земельные участки, в Италии «торговал» государственными должностями и местами в парламенте. Колеся по миру, он продавал не принадлежащие ему участки железной дороги и даже острова в океане.

В Америке Люстиг реализовывал машинки, печатающие 100-долларовые купюры, ничем не отличающиеся от настоящих. (Цена просто смешная: от 10.000 до 30.000 за аппарат) У машинки был лишь один недостаток: банкноту она печатала 6 часов. Покупатель, естественно, проверял чудо-машинку, и та послушно выдавала первую, вторую и даже третью купюру. Пятая как правило была последней, дальше шла только чистая бумага.

Вершиной его деятельности стала афера 1925 года, когда он умудрился «продать» Эйфелеву башню. Эта «сделка» и прославила афериста.

Нахальная афера

В мае 1925 года в руки Люстига попала статья, автор которой сетовал: мол Эйфелева башня настолько обветшала, что городские власти даже рассматривают вопрос ее демонтажа и продаже на металлолом. Виктору идея понравилась и он занялся ее «реализацией».

Изучив рынок торговли металлом, Люстиг выбрал пять потенциальных фирм-жертв и направил их владельцам письма. Каждый из них «от имени Французской республики» приглашался на строго конфиденциальную встречу в отель «Crillon» (самый престижный отель Парижа). В назначенный день и час явились все пятеро.

Люстиг представился как заместитель начальника Министерства Почты и Телеграфа и предъявил собравшимся свои «верительные грамоты» – документы от правительства, уполномачивающие его решать вопрос о демонтаже Эйфелевой башни. Естественно, документы был снабжены всеми необходимыми атрибутами: подписи, печати.

Затем Люстиг напомнил присутствующим, что Эйфелева башня была построена для Всемирной выставки 1889 года, по завершению которой ее предполагалось разобрать. И вот это время пришло. Правительство Франции объявляет тендер: кому нужны 7300 тонн высококлассного металла?

Затем последовали длительные переговоры, во время которых Люстиг давал исчерпывающие объяснения по условиям будущей сделки и порядке оформления контракта. Вся встреча была сыграна так, что ни у кого из присутствующих не возникло и тени сомнений, что все это – чистый спектакль. Сам же Люстиг внимательно изучал всех пятерых, прикидывая, кто из них позволит облапошить себя. Выбран был Андре Пуассон.

Взятка как доказательство, что тебя не надувают

Спустя несколько дней Пуассон получил письмо с назначением новой встречи в том же отеле, но в этот раз только с ним. В ходе встречи Люстиг сообщил, что мсье Пуассон имеет все шансы стать победителем тендера, но есть маленькое затруднение. Далее Люстиг пустился в долгие объяснения, что он – скромный чиновник с маленьким жалованием, а жизнь все дорожает… Именно это банальное вымогание взятки и уверило Пуассона, что его не банально разводят на бабки, а действительно обговаривают крупную коммерческую сделку.

Сделка состоялась. Люстиг получил чек на 250.000 франков за Эйфелеву башню плюс «вознаграждение за содействие» отдельным конвертом. В обмен Пуассон получил от «заместителя начальника Министерства Почты и Телеграфа» надлежащим образом оформленное разрешение на демонтаж и вывоз парижской красавицы.

Несколько дней спустя представитель Пуассона, отправился утрясать организационные вопросы о передаче Эйфелевой башни новому владельцу. Подручный привез хозяину грустное известие, что оказывается, тот натуральный лох. Расстроенный Пуассон, решил, что солидная репутация дороже 250.000 тысяч франков, счел за лучшее шума не поднимать.

Афера на бис

Целый год Люстиг жил в свое удовольствие, путешествуя по Европе, шикуя на честно заработанные четверть миллиона. Весь год он внимательно читал криминальную хронику, однако ни одна газета не обмолвилась об афере с Эйфелевой башней. Люстиг правильно рассудил, что Пуассон предпочел сохранить свой позор в тайне и решил повторить «номер» на бис.

И номер прошел! Люстиг умудрился продать башню повторно, в этот раз уже за 350.000 франков! Однако новый пострадавший оказался слишком жадным и пошел жаловаться в полицию, как его нехорошо обманули. Впрочем, это ему не помогло. Люстиг с чемоданом денег выехал в США, где был недосягаем для французского правосудия.

Смерть за решеткой

В Америке Люстиг принялся печатать американские доллары и настолько в этом преуспел, что сумел озаботить правительство США. В 1935 году его арестовали, он умудрился бежать, его снова поймали и дали 15 лет как фальшивомонетчику плюс 5 лет за побег. Отбывать наказание афериста отправили в знаменитую тюрьму на острове Алькатрас, откуда не было успешных побегов. Там 11 марта 1947 года Виктор Люстиг и умер.