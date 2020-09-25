Почему послание от инопланетян придется уничтожить без расшифровки?

25.09.2020, 6:36, Разное

Международная команда исследователей считает, что если нам будет суждено получить послание от «братьев по разуму», то его нужно тут же уничтожить и даже не пытаться расшифровать.

Приверженцы такой идеи считают, что зашифрованные послания будут представлять собой простейший сигнал, который может быть перехвачен радиотелескопами.

Однако, получив послание и пытаясь его понять, люди откроют «ящик Пандоры»: нет никаких гарантий, что инопланетяне будут настроены к нам дружелюбно.

Зачем уничтожать?

Все дело в том, что послания могут содержать в себе аналоги компьютерных вирусов, но совершенно иного уровня. Мы даже не поймем, что были атакованы, продолжая распространять «информационную заразу» по Земле, передавая результаты исследований от сервера к серверу через привычную сеть интернет.

Как нам это угрожает? Авторы исследования описывают три возможных сценария.

Распространение ложной информации

Допустим, они проникнут в наш интернет и, используя машинное обучение (это исключает нужду в знании языка), начнут плодить ложную информацию о приближающемся конце света.

Помните абсурдную шумиху по поводу 2012 года? Люди верили в грядущий апокалипсис, царила паника, а кто-то даже строил бункеры. А если подобным займутся очень разумные существа из другого мира и на принципиально новом уровне? Это может стать причиной ужасного хаоса.

Распространение учения

В свое время Библия в корне изменила мир и легла в основу нравственного воспитания миллионов людей, формируя их устойчивые взгляды на жизнь и смерть.

Учение или какие-то идеи, прибывшие на Землю из глубин космоса, способны оказать куда более серьезное влияние на людей и заставить их совершать невообразимые поступки.

Глобальный сетевой вирус

Послание в виде двоичного кода после дешифровки может оказаться чем-то бессмысленным, но на деле будет активирован вирус, который передаст координаты Земли, что позволит инопланетянам миновать радиошум и с беспрецедентной точностью отыскать нашу планету.

Может быть и такое, что вирус целенаправленно подружится с искусственным интеллектом и будет развиваться у нас за спиной, изучая наш мир. Потом, в какой-то удобный момент, вирус активируется и вся робототехника с имеющимся вооружением будут применены против людей.

Благо, что есть в мире и оптимисты, которые убеждены, что высокоразвитые инопланетяне не будут такими же злыми и воинственными, как люди. Если кто-то и выйдет с нами на контакт, то исключительно с благими намерениями.