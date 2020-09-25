Профессор из Оксфорда пишет о живущих среди людей инопланетянах

25.09.2020, 6:41, Разное

Преподаватель Оксфордского университета заявил, что инопланетяне живут среди людей.

Профессор Янг-хэ Чи в своей книге утверждает, что инопланетяне вступают в интимные отношения с людьми для того, чтобы создать новую «интеллектуальную гибридную расу». Она нужна для выживания в условиях возможной ядерной катастрофы и глобального потепления.

По словам ученого, существует взаимосвязь между похищениями людей инопланетянами и изменениями климата.

Как заявляет профессор, всего на Земле четыре вида инопланетян – высокие, маленькие, чешуйчатые со змеиными глазами и насекомоподобные.

Последние, по мнению Янг-хэ Чи, являются лидерами и другим видам дают инструкции. Люди пока не видят «чужих» из-за ограниченности своих органов чувств. Однако когда наступят катаклизмы, инопланетяне станут видимыми.

Янг-хэ Чи не только пишет книги об инопланетянах, но и начинает свои лекции словами: «Видимо, человеческая цивилизация завершает свой путь»