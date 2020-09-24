Мнение: Путин, ковид и гомосексуализм

24.09.2020, 23:50, Разное

Путин, выступая сегодня перед губернаторами (цитаты во всех телевизорах страны), прямо и откровенно призвал “увеличивать тестирование” – в числе “других необходимых мер по борьбе с ковидом”. Публика все проглотит не поперхнувшись, конечно же – а ведь на деле Путин, призывая “бороться с ковидом”, одновременно и обозначил способ “как расширять эпидемию”.

Расширять, понятно, медийно – но ведь и вся “эпидемия” проходит исключительно в СМИ и через СМИ, ОСНОВА всей “эпидемии” (которая по собственно эпидемиологическим стандартам эпидемией не является и никогда за все время не являлась) – это ежесуточная и ежечасная публикация во всех новостных программах “данных по числу зараженных”. И про “рост” “эпидемии”, и про ее “уменьшение” – обо всем этом мы все это время узнавали из публикаций АБСОЛЮТНЫХ цифр по “выявленным зараженным”. А ведь ежу должно быть понятно: больше тестов – больше “выявленных”. Изменяя количество тестирований (нигде не публикуемый параметр!) – мы можем произвольно показывать и рост, и уменьшение. Все по Шарикову: “как пожелаем, так и сделаем”.

То есть когда Путин говорит – фактически приказывает! – губернаторам “Делайте больше! Больше тестирований!” – он по сути говорит “Нагнетайте! Больше жути! Показывайте как можно больше зараженных!”

Нет сомнений, что губернаторы возьмут под козырек – это ж фактически сатрапы-наместники, люди подневольные. Нас, стало быть, ожидают в самое ближайшее время “шокирующие цифры” по “невероятному ковиду”, истерика будет такая, что хоть уши затыкай.

Простой пример для тех, кто уж совсем не дружит с математикой – объясню на пальцах. Допустим, что в популяции (как оно всегда считалось) – примерно 2% людей со склонностью к гомосексуализму. И, опять же допустим, что мы создали некоторый простой тест, который эту склонность выявляет. Создали – начали применять. Обследовали первые 100 человек – выявили двух гомосексуалистов. СМИ молчат – неинтересно.

Продолжаем тестирование – обследовали 1000 человек. Выявили 20 гомосексуалистов. СМИ обратили внимание – “новейшими методами ученые изучают распространение гомосексуализма! Выявлено уже 20!” Продолжаем тесты, обследовали 5 тысяч. Выявлено 102 (цифры “плавают”) гомосексуалиста. СМИ бьют в набат: “Количество гомосексуалистов в нашем обществе растет! Только за вчерашний день обнаружилось еще 82 дополнительных гомосексуалиста!!”

Мы улучшаем и упрощаем процедуру тестирования, увеличиваем охват. Обследовали 15 тысяч человек. Общее число выявленных гомосексуалистов составляет уже 308 человек. В СМИ уже паника: “Эпидемия гомосексуализма растет невиданными темпами!! За день – еще 206 гомосеков на нашу голову! Что же делать??”

Мы поднапряглись, привлекли волонтеров, работаем день и ночь – успех: оттестировали аж 50 тысяч человек. Общее число выявленных гомосексуалистов – 1000. Даже точнее – 1005 несомненных! Что в СМИ? Да уже не только в СМИ – во всем обществе! Натуральная ИСТЕРИКА, мамы запрещают мальчикам выходить из дома, все мужики опасливо смотрят друг на друга. Заголовки: “ЭКСПОНЕНЦИАЛЬНЫЙ РОСТ!! 800 новых гомосексуалистов только за день! ВЫЖИВЕТ ЛИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВО???” Всеобщий карантин, закрытие предприятий, волна убийств и самоубийств по всему миру.

А мы пишем в своем научном отчете: “Проведенное масштабное исследование на большой выборке в целом подтверждает, что что количество гомосексуалистов в популяции незначительно и действительно не превышает 2%”.

P.S. “Москва наращивает объемы тестов на коронавирус. На сегодняшний день сделано больше 7,5 миллиона анализов, почти 70 тысяч – за последние сутки. Это рекордный показатель с начала пандемии”. https://www.vesti.ru/article/2460367