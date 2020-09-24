Племянница рассказала о смерти дочери Конкина

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24.09.2020, 23:48, Новости дня

Племянница погибшей дочери заслуженного артиста РФ Владимира Конкина Софии рассказала о том, как узнала о ее смерти.

«Я узнала об этой ситуации первая, получила сообщение в два часа ночи от работника фитнес-клуба. Дала ему свой номер, чтобы узнать подробнее о том, что случилось. По его словам, Софию откачивали 15 секунд, после увезли в реанимацию. Сразу после этого в 02.13 я написала дяде и родителям – сообщила об этом. Сначала думала, что это был мошенник, потому что дядя с утра позвонил Алисе, дочке Софии, и та сказала, что все хорошо. Днем мне написал дядя, что она в больнице без сознания. Сегодня с утра я узнала, что она захлебнулась в бассейне и умерла», – рассказала Дарья «СтарХиту».

Ранее сообщалось, что дочь артиста Владимира Конкина София скончалась в возрасте 32 лет. Очевидцы рассказали, что женщину нашли в фитнес-центре на дне бассейне.



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