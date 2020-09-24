Сенаторы США призвали Netflix не экранизировать романы китайского писателя

24.09.2020, 23:48, Новости дня

Американские сенаторы призвали сервис Netflix отказаться от экранизации научно-фантастических романов китайского писателя Лю Цысиня, сообщила сенатор Марша Блэкберн.

Пятеро сенаторов направили соответствующее письмо руководству Netflix, передает ТАСС.

Американские законодатели обвинили сервис в «налаживании партнерства с китайским писателем», который «открыто поддерживал интернирование религиозных меньшинств в исправительные лагеря в Синьцзян-Уйгурском автономном районе».

В доказательство приводятся высказывания писателя в интервью 2019 года журналу New Yorker.

Речь идет об экранизации романов Лю Цысиня из цикла «В память о прошлом Земли»: «Задача трех тел», «Темный лес» и «Вечная жизнь Смерти».

Проект поручен сценаристам Дэвиду Бениоффу и Дэниэлу Уайссу, известным по культовому телесериалу «Игра престолов». Лю Цысинь приглашен в качестве продюсера-консультанта.

В июле газета ВЗГЛЯД рассказывала об американских санкциях против китайских чиновников, введенных, как заявили США, в связи с массовыми нарушениями прав мусульманского населения СУАР.