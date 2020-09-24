 

Сенаторы США призвали Netflix не экранизировать романы китайского писателя

24.09.2020, 23:48, Новости дня

Американские сенаторы призвали сервис Netflix отказаться от экранизации научно-фантастических романов китайского писателя Лю Цысиня, сообщила сенатор Марша Блэкберн.

Пятеро сенаторов направили соответствующее письмо руководству Netflix, передает ТАСС.

Американские законодатели обвинили сервис в «налаживании партнерства с китайским писателем», который «открыто поддерживал интернирование религиозных меньшинств в исправительные лагеря в Синьцзян-Уйгурском автономном районе».

В доказательство приводятся высказывания писателя в интервью 2019 года журналу New Yorker.

Речь идет об экранизации романов Лю Цысиня из цикла «В память о прошлом Земли»: «Задача трех тел», «Темный лес» и «Вечная жизнь Смерти».

Проект поручен сценаристам Дэвиду Бениоффу и Дэниэлу Уайссу, известным по культовому телесериалу «Игра престолов». Лю Цысинь приглашен в качестве продюсера-консультанта.

В июле газета ВЗГЛЯД рассказывала об американских санкциях против китайских чиновников, введенных, как заявили США, в связи с массовыми нарушениями прав мусульманского населения СУАР.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.09 / Путин призвал сохранить право вето постоянных членов Совета Безопаности ООН

16.08 / Ветеран МВД оценил видео вероятного момента гибели протестующего в Минске

09.08 / Закон об упрощении работы ФЛП сфальсифицировали, изъяв норму о книге учета – нардеп

03.09 / В РФ предложили отменить транспортный налог

25.08 / Мнения: «Малые» европейские игроки активизировались в Белоруссии

07.07 / Нефть подешевела после роста цен в понедельник

14.08 / В РФ предложили ввести 300-рублевую купюру

26.06 / Добровольцы рассказали о самочувствии после вакцинации от коронавируса

03.07 / Сербия не увидела возможности решения косовской проблемы

14.08 / Белорусские ОМОНовцы опустили щиты в знак солидарности с протестующими в Минске

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска