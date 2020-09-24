Мнение: «Талибан»: информационная кампания США против России, Китая, Ирана

24.09.2020, 23:20, Разное

«Талибан»: информационная кампания США против России, Китая, Ирана

В середине сентября группа сенаторов демократической партии во главе с Робертом Менендесом запросила консультации с представителями Администрации президента, Разведывательного сообщества США и частных аналитических центров о вмешательстве Российской Федерации, Китая и Ирана в переговорный процесс по урегулированию противостояния между движением «Талибан» и правительственными силами. При этом сенаторы-демократы отмечают, что РФ, КНР и ИРИ – главные угрозы стабильности региона Центральной Азии и реинтеграции Исламской Республики Афганистан.

Основой для консультаций выступили так называемые «вбросы» со стороны изданий New York Times – «По данным разведки, Россия тайно предложила афганским боевикам награду за убийство войск США», CNN – «Американская разведка указывает, что Иран заплатил талибам награду за нападение на американские войска в Афганистане», и Financial Times – «Китай предлагает Талибану дорожную сеть в обмен на мир». При этом в каждом из материалов делается ссылка на источники внутри спецслужб или близких к ним – в первых двух случаях это спецслужбы США, в третьем – разведка Пакистана.

До середины октября представители демократической партии в главе с Робертом Менендесом и Джинн Шейхин, наряду с консультациями собираются представить расширенный законопроект по санкционной политике в отношении любых субъектов, несущих угрозу интересам США в Центральной Азии и Афганской зоне, при этом все также продолжая ссылаться на неподтвержденные источники. Впрочем, последние уже получили опровержения.

В частности, официальный представитель движения «Талибан» Cухейль Шахин, в программе Going Underground на RT назвал фейком заявления NYT о том, что РФ якобы замешана в нападениях на военных в Афганистане.

«Во-первых, это фейковые новости. Во-вторых, я думаю, их появление связано с их (ред. США) внутренней политикой, а также с теми, кто стремится подорвать мирный процесс, начатый в соответствии с подписанным в Дохе мирным соглашением. <…> Из-за этих факторов после заключения соглашения они выдвигали различные обвинения, вели пропагандистскую кампанию, и конечная их цель — навредить мирному процессу (См. Навязать собственные условия)», — заявил Шахин.

Таким образом, Cухейль Шахин подчеркнул https://afghanistan.ru/doc/138466.html необоснованность обвинений в отношении Российской Федерации. При этом представитель движения «Талибан» отметил, что текущий конфликт длится уже почти 20 лет, но ранее таких заявлений не поступало.

Подобные опровержения по дипломатической линии также звучали от китайской и иранской сторон, что наряду с отсутствием подтвержденных источников означает безосновательность обвинений в адрес указанных стран, включая Российскую Федерацию.

Таким образом, американская сторона, формируя подобные информационные поводы, обеспечивает себе пространство для дипломатического маневра в случае несоблюдения какого-либо из пунктов соглашения, что также дает возможность постоянно менять или затягивать процесс урегулирования кризиса, фактически срывать национальное примирение.

Впрочем, инициативная группа во главе с Робертом Менендесом требует от представителей исполнительной власти и военно-политического руководства предоставить итоговые заключения разведывательных структур относительно причастности РФ, КНР и ИРИ к формированию угроз безопасности силам Международным силам содействия безопасности (ISAF) и военнослужащим Министерства обороны, а также дипломатическим усилиям США по урегулированию кризиса.

«Сегодня, эти три страны, пристально наблюдают за деятельностью Международной коалиции и донорами в Афганистане. Они (ред. РФ, КНР и ИРИ) имеют внушительный опыт работы с местным населением и вооруженными формированиями начиная с 1980-х. гг. И каждый раз пытаются привить нам свои условия. Россия, Китай и Иран пытаются отстоять свои позиции внутри «Талибан» и влиять на шуры, а значит и на позиции Афганистана в регионе», – отмечает Колин П. Кларк, ведущий специалист RAND Corp. по Афганистану.

Упомянутая законодательная инициатива предусматривает расширение любых мер (включая применение силы) в интересах обеспечения дипломатического противодействия РФ, КНР, ИРИ и выделение от 70 до 90 млн. долл. в год на формирование и обеспечение сети информаторов на территории Афганистана и соседних стран, обладающих данными о активности вышеупомянутых стран и связанных с ними субъектов. Также на 30 млн. долл. в годовом измерении планируется докапитализировать подразделения Государственного департамента США по борьбе с пропагандой, дезинформацией и информационным операциям в смежных районах.

Окончательный вариант законопроекта и перечень мер по противодействию деструктивному вмешательству иностранных государств в урегулировании кризиса в Афганистане будет представлен в конце октября 2020г.

Таким образом, американская сторона, формируя инфоповоды, стремится нивелировать роль Москвы, Пекина и Тегерана в афганском урегулировании, тем самым обеспечивая собственное статус-кво в процессах реинтеграции Афганистана в Центрально-Азиатский регион и контроль над движением «Талибан».

https://maksalexandrov.livejournal.com/4860.html – цинк