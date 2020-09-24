Политика: Будущей политической элите РФ предъявили новые требования

24.09.2020, 23:08, Новости дня

Люди в РФ мудры и сразу чувствуют показуху. А поэтому приятная внешность, подвешенный язык и опытный политтехнолог – это уже недостаточный для современного политика набор. Но какими знаниями и профессиональными качествами должен обладать человек, который должен прийти на смену нынешним российским политическим деятелям?

В четверг в Москве на площадке отеля «Ренессанс Москва Монарх Центр» прошла церемония открытия второго полуфинала конкурса «Лидеры России. Политика». В начале мероприятия первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко поздравил участников конкурса с выходом в полуфинал, отметив, что «это уже победа». При этом он подчеркнул, что проиграть в конкурсе невозможно, поскольку «для каждого это бесценная учеба – друг у друга и у наставников».

Кириенко развенчал бытующие стереотипы, согласно которым для политика и депутата, в отличие от руководителей производства или бизнеса, не нужно много знаний, а требуется только «хорошо подвешенный язык, обаятельная внешность и опытный политтехнолог». «Люди в РФ мудры и они чувствуют, где показуха», – отметил первый замглавы АП.

«Появление в конкурсе «Лидеры России» направления «Политика» говорит о том, что наш президент и руководство страны хорошо понимают: высокий профессионализм людей, занимающихся политикой, с точки зрения развития России, не менее, а может быть и более важен, чем у тех, кто занимается экономикой, хозяйством, наукой», – подчеркнул Кириенко.

Профессию политика он определил как «одну из самых сложных». «Она требует профессионализма, связанного со спецификой деятельности. Это и коммуникации с людьми, юридическая грамотность, позволяющая формулировать законы, и необходимые решения. Это требует высочайшего профессионализма в том предмете, по которому вы собираетесь принимать законы», – добавил Кириенко.

В церемонии открытия второго полуфинала также приняли участие первый зампредседателя Госдумы и наставник конкурса Александр Жуков, председатель президентского Совета по правам человека Валерий Фадеев, и генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров.

В беседе с газетой ВЗГЛЯД Александр Жуков отметил, что он не боится, а надеется на то, что новые лидеры РФ потеснят «старых лидеров» и тем самым реформируют политическую элиту страны. «Нам нужно обновление во всех уровнях власти. Очень хочется, чтобы на наше место пришли профессионалы, четко понимающие, как воплотить свои идеи в жизнь», – отметил Жуков.

«Далеко не каждый профессионал может стать политиком, способным на реализацию своих знаний и умений. Этот конкурс как раз и должен отобрать людей, которые в перспективе придут нам на смену», – подчеркнул вице-спикер Госдумы.

В свою очередь Валерий Фадеев сказал газете ВЗГЛЯД, что «конкурс организован не для того, чтобы заменить нынешних и политиков на абы кого, а для того, чтобы подготовить компетентную замену для них». «Кроме того, конкурс является реально работающим социальным лифтом, который может «привезти» тебя на высокие должности без всяких знакомств и толстой мошны», – заверил Фадеев.

Любопытно, что среди полуфиналистов конкурса есть состоявшиеся в политике люди. Один из них – зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Денис Кравченко.

«Меня уже неоднократно спрашивали, мол, зачем мне это испытание? Но для меня само испытание и важно. Это вызов. Являюсь ли я политическим лидером или нет? Кроме того, как гласит пословица, «век живи – век учись», – сказал Кравченко газете ВЗГЛЯД.

«Здесь проверяются знания в очень широком диапазоне: от Конституции до истории и естествознания. Также интересны психологические задачи, когда тебе нужно выбрать между, условно говоря, квадратным и зеленым», – поделился он.

Еще одной причиной участия в конкурсе для депутата является возможность подбора команды единомышленников и даже сотрудников. «Нескольких молодых и перспективных людей я здесь уже нашел», – признался Кравченко.

В то же время блогер и основатель Школы адекватных родителей «ШАР» Виктория Дмитриева сообщила газете ВЗГЛЯД, что ее интересует «не столько кресло чиновника», сколько «возможность донести свои идеи и предложения до максимального числа людей, а также найти единомышленников и помощников на государственном уровне».

Дмитриева считает, что если ей по итогам конкурса и предложат какую-нибудь административную должность, то она будет связана именно с вопросами семейной политики. При этом она искренне сомневается, что окажется в числе победителей.

«Задания конкурса оказались гораздо сложнее, чем я думала. Многие участники гораздо подкованнее, чем я, – призналась собеседница. – Но этим конкурс и полезен, позволяя получить опыт и расширить круг профессионального общения».

Добавим, что впереди участников полуфинала ждут два дня насыщенной программы, включающей образовательные и оценочные мероприятия, по итогам которых будут определены финалисты конкурса «Лидеры России. Политика».

С 20 по 23 сентября прошел первый полуфинал конкурса – по его результатам были определены первые 50 финалистов. 26 сентября станут известны имена остальных финалистов.

Напомним, что конкурс «Лидеры России. Политика» стартовал 25 февраля 2020 года. По итогам регистрации было получено почти 34 тыс. заявок, к дистанционному этапу отбора были приглашены 9,1 тыс. конкурсантов, а по его итогам приглашение на контрольное тестирование перед полуфиналом получили 544 человека.

По результатам двух полуфиналов будут определены финалисты проекта, а из них тоже в очном формате будут отобраны победители. Они получат персонального наставника конкурса из числа ведущих общественно-политических деятелей страны и право на участие в образовательной программе развития общественно-политических лидеров, реализуемой Мастерской управления «Сенеж» совместно с Высшей школой государственного управления (ВШГУ).

Конкурс проводится по поручению президента Владимира Путина, его организатором выступает АНО «Россия – страна возможностей».