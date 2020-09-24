Прирост случаев коронавируса в Британии достиг максимума с начала пандемии

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24.09.2020, 23:08, Новости дня

Число случаев коронавируса в Великобритании за сутки достигло 6634 и составило максимум с момента начала пандемии в марте.

По данным британского минздрава, за сутки скончались 40 человек. За предыдущие сутки коронавирус подтвердился у 6178 человек, скончались 37 человек, передает РИА «Новости».

Общее число заразившихся коронавирусом в Великобритании превышает 416 тыс., умерли 41 тыс. 902 человека.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон подчеркнул, что только четкое соблюдение введенных ограничений для борьбы с распространением COVID позволит избежать второго национального карантина.

Британцы начали сметать с полок продукты и туалетную бумагу после заявления премьер-министра страны Бориса Джонсона об ужесточении мер на фоне коронавируса.



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