Мнение: Письмо: “Отношения были хорошие”

24.09.2020, 22:55, Разное

Многие думают, что самые большие Штурманы – это те, кто вступают в конфликт с чужой волей и требуют подчинения. Но если человек готов обнаружить и признать конфликт, он уже кое-как делит границы. И Штурман его уже не такой большой, скорее агония Штурмана.

Большие Штурманы отрицают конфликт. Вы много таких видели в письмах, они постоянно доказывают, что партнер их все делает добровольно и сам. Но и это не самые большие Штурманы. Самые большие сливаются со своей половинкой в сплошном неразделимом “мы”, и если половинка их бросает, такие Штурманы обязательно делают вид, что “мы” так решили, “нам” так будет лучше. Самый большой Штурман в принципе не может признать, что нечто в мире идет не по его плану, вступает с его планами в конфликт. В любом самом крайнем случае он обязательно заявит себе и другим, что изменение его планов было в его планах и он с самого начала это предвидел и этого хотел.

Вот это настоящая проблема. Из такого чувства грандиозности надо срочно выбираться, иначе вся жизнь в прямом смысле пойдет под откос.

safe_drive

Уважаемая Эволюция! Безмерно благодарю Вас за Ваш блог!

Мне 25 лет, я юрист, зарабатываю в среднем по рынку. Есть квартира, но подаренная родителями.

Около полугода назад мы с моим молодым человеком расстались на фоне дефолта. Мы были вместе два года, однако у нас не было перспектив развития в связи с национальным вопросом. Мы обсудили эту проблему еще в самом начале отношений. Конечно, меня подобное положение вещей не особо приводило в восторг, да и для К., по его словам, это было как «серпом по сердцу». Тем не менее, часики на тот момент не тикали, К. был невероятно заботлив, а я была влюблена. Поэтому я решила позволить себе беспреспективную, но романтичную историю.

Отношения были хорошие и о решении своем я не жалею. К. положительно на меня повлиял, надеюсь, что я на него тоже. Тем не менее, через два года наши чувства подугасли и мы начали подбешивать друг друга. В итоге мы сели, поговорили о расставании, подумали, и через некоторое время все же расстались. Расставание я считаю обоюдным – разговор завела я, однако видела, что ему тоже хотелось. Почти сразу после расставания градус раздражения понизился, а затем и вовсе пропал.

(Что тут было на самом деле? Мужчине она не особенно сильно нравилась, иначе он бы не стал говорить сразу, что женитьба на русской для него табу. Она старалась быть очень удобной, поэтому отношения продлились два года. Со временем он стал слишком часто раздражаться и, чтобы понизить градус его раздражения, она предложила жить отдельно, тем более видела, как он этого хочет. Из истории изначального дисбаланса, который со временем усилился, Штурман создала воображаемую картину, как они оба не могли бы жениться и как она изначально запланировала короткую романтичную историю)

Надо сказать, мы изначально планировали остаться друзьями, что еще раз обсудили при расставании. Мы не были 100% уверены, что у нас получится, но решили попытаться. В итоге, мы продолжили довольно часто переписываться (через день), посылать друг другу мемы и иногда видеться. Так продолжалось полгода. Романтичного окраса у общения не было. Я в это время пользовалась Тиндером, он тоже общался с девчонками. Мы особо детально это не обсуждали, но знали это.

(Несмотря на то, что она стала жить отдельно, полное слияние для нее сохранилось, пусть и без секса. Но ради слияния Штурманы готовы на все. Даже “пользоваться Тиндером”, пока он встречается с девчонками)

Я понимала, что основным риском прекращения общения будет то, что если у кого-то из нас появится партнер, второй человек может заревновать. Поэтому я рассчитывала, что если отношения появятся у меня, и если К. «заштормит», я постараюсь вести себя как можно деликатнее. А если отношения появятся у К., то я возьму себя в руки и «промедитирую» негативные эмоции.

(“Промедитировать негативные эмоции” – это практика кормления шатающейся короны. Очень модная нынче, хотя и раньше. Кроме того, что корона кормится внушениями, что вы самый лучший и самый успешный, она кормится зеленым виноградом, что бросивший вас человек вам не нужен, это вы его бросили, это ваше решение)

В дружбе с К. я так заинтересована, потому что в Москве я живу одна, без семьи, и у меня только одна лучшая подруга. У меня очень много приятелей и знакомых потусить-выпить, но с ними я чувствую себя одиноко и быстро утомляюсь. Мне нравилось общаться с моей лучшей подругой и парнем, а с остальными ребятами просто кутить.

(Якобы она умеет “кутить”, вот эта вот зануда с экселем)

Потеря одного из моих двух друзей (в виде парня) для меня существенна. Я очень не хочу заводить новых, мне не нравится процесс поисков и привыкания. Мне сложно 🙁 Подозреваю, что у меня, наверное, не очень хорошо прокачан ресурс дружбы (хотя вот моя лучшая подруга классная и я ее люблю).

(Автор, забудьте слово “прокачка” относительно любви и дружбы, вы пока на стадии неразличения границ, в слиянии)

В итоге у К. (через полгода после расставания) появилась девушка, которую ему помогли подобрать родители (изначально на основе национальности, однако потом они разобщались и она ему приглянулась). Перед этим он спросил у меня, все ли ок или я считаю, что еще слишком рано? Я, конечно, ответила, что все в порядке и я рада за него.

Они успели повстречаться всего неделю. Затем К. рассказал ей, что дружит с бывшей (со мной) и она поставила ультиматум, чтобы он прекратил со мной общаться. Он отказался, они расстались (думаю, тут немаловажную роль сыграло даже не столь сильное желание общаться со мной, а то, что она сразу же начала ставить ультиматумы. К. такое очень не любит). К. был раздасован, на тусовке пожаловался на ту девушку своей знакомой, она начала его утешать и они переспали. Про это мы посплетничали по телефону (перед этим он спросил, нормально ли ему о таком рассказывать. Я сказала, что да, конечно).

(Они с ним посплетничали как две сплетницы, а не он ей рассказал про то, что стал спать со старой знакомой. И посмотрите, как он это обернул, боясь ее истерики. Он переспал со знакомой, потому что она его утешала, когда он бросил невесту, за то, что она запретила ему общаться с автором. Многослойная защита, настоящее бомбоубежище в ожидании, как забомбит автора)

А потом произошло то, чего я опасалась – меня понесло. У меня начали набухать кислые щи, я начала ревновать и злиться.

Под бурей эмоций, я написала К. щипцы (о чем жалею):

– Слушай, я тут немного подумала. Тебе такие требования скорее всего будет каждая новая девушка предъявлять и ситуация будет повторяться опять и опять. Это нелепо немного. И плюс, наверное, мне это все же доставляет определенный дискомфорт, пусть и не сильно. Я не предлагаю совсем связи рвать, так как я все же считаю тебя своим близким человеком и всегда готова поддержать. Но это все какой-то неуместный для меня экшен. Извини.

– Ты теперь тоже хочешь перестать со мной общаться?

– На удивление, мне все же больно такое слушать, хотя я бы точно не хотела с тобой отношений. Я думаю, это все слегка слишком быстро для меня. Думаю, через некоторое время, мы сможем общаться нормально.

– Извини, пожалуйста, я не хотел делать тебе больно. Я поэтому спрашивал точно ли норм что я тебе все рассказываю.

– Ну, я полагала что норм. Наверное, все же нет.

– Кароч, я как обычно везде проебался. Еще раз извини, пожалуйста, за то что я столь прямолинеен и не имею ни малейшего чувства такта.

– Ты не проебался, все хорошо. Ты точно не делал ничего неправильного, у каждого своя скорость эээ восстановления и от того, что я чуть медленнее, это только моя проблема. Я думаю, мне надо слегка побыть одной, чтобы тебя догнать хахах) При этом, я считаю тебя чудесным человеком. Все ок

– Ты просто солнышко, клянусь тебе. А я вонючка. Который ходит и всем гадит

– Прекрати, плиз. Ты просто мнительный и нервотик. Ничего плохого ты не делал и не делаешь. Просто загоняешься много (ауч, это вроде училка)

– Ну это я умею.

(Понятно почему онегины-мужчины всегда так сильно боятся Штурманов-женщин и так много оправдываются? Штурманы в таком абсолютном слиянии, в такой подстройке к ним, словно вросли в их ребро. Кажется, что если попытаться оттолкнуть такую женщину, она тут же на куски мяса развалится. Онегины такого не переживут)

В общем, сама читаю и уши горят. С этого разговора прошло чуть больше двух недель. После этого мы общались всего один раз – я завезла ему подарок на день рождения (просто купила его еще до этого разговора). Вела себя холодно и кисло( Не смогла взять себя в руки.

(А он не смотря на все эти щипцы, обиду, подарок, кислые щи, не стал отговаривать. Она приняла разрыв и теперь он просто ждет, что она примет его новых женщин без истерик. У нее нет выбора, она побесится и примет)

Я не хочу отношений с К. Они закончились естественным путем и причина не только в разных национальностях.

(Она с утра до ночи медитирует на зеленый виноград. Не хочу отношений, нет, не хочу)

Однако я уважаю его и боюсь разбрасываться близкими людьми, которых мне так сложно найти. Тем не менее, сейчас меня кидает от дружеского расположения до ревнивой агрессии. И я чувствую, что из-за ситуации с девушкой К. и моих щипцов, моя СЗ ухнула вниз и он скорее всего сейчас и сам рад, что я прервала общение.

(Он не смог скрыть, что рад, что избавился от нее)

Я не понимаю, надавать ли себе ментальных пощечин и начать с К. приятно себя вести, чтобы попытаться вернуть к себе дружеское расположение…

(Вы уже это делали не раз за время отношений с ним, заставляли себя пригнуться к земле, чтобы сохранить иллюзию единодушия и не потерять крошки)

И адекватно ли это вообще, особенно после моих сообщений. Возможно, я не вижу (или не хочу видеть), что наша тесная дружба все равно окончилась бы рано или поздно, так как мы все-таки бывшие.

(Автор, если хотите начать жить, вам нужно увидеть следующее. Мужчина никогда вас не любил, был с вами, потому что вы его обожали. Он с облегчением избавился от вас и сейчас хочет отношений с другими женщинами, не обращая внимания на их национальность. Дружить он с вами не хочет, вы вызываете в нем слишком много жалости и чувства вины. Отстаньте от него, пожалуйста, и научитесь жить самостоятельно, без слияния. Материально вы самостоятельны, научитесь быть самостоятельной психологически, не виснуть ни на ком)

Спасибо Вам!