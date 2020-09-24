 

Франция начала расследование утечки данных о разговоре Путина и Макрона

24.09.2020, 22:48, Новости дня

Ведется расследование в связи с публикацией во французских СМИ данных о телефонном разговоре президентов РФ и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона, сообщил МИД республики.

Ведомство подчеркнуло, что «любая утечка внутренних конфиденциальных документов недопустима». 

«По этой причине мы воздерживаемся от комментариев», – приводит ТАСС текст сообщения министерства.

В МИД Франции заявили, что «диалог, который президент республики пожелал установить с Россией», призван способствовать решению вопросов, которые затрагивают безопасность Франции. Париж ищет решения «в духе откровенности и требовательности». Диалог «продолжится в этом духе».

Напомним, французская газета Le Monde со ссылкой на свои источники рассказала о разговоре лидеров двух стран. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что издание не может располагать точными данными о содержании беседы.



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