Александр Лукашенко под перекрёстным огнем критики

24.09.2020, 22:45, Новости дня

США, Великобритания и Канада намерены ввести санкции против режима Лукашенко в связи с фальсификацией президентских выборов и последовавшее затем со стороны силовых структур насилие по отношению к участникам мирных протестных, акций протеста, сообщает в четверг новостные агентства со ссылкой сразу на несколько источников. При этом не исключено, что санкции объявят уже в пятницу, 25 сентября.

Ранее Европейский союз в контексте состоявшейся накануне инаугурации Александра Лукашенко вновь заявил, что выборы президента Беларуси не были свободными и честными. Евросоюз, как и прежде, не признает их фальсифицированные результаты и пересмотрит свои отношения с Минском. Об этом говорится в опубликованном в четверг заявлении верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля.

«Исходя из этого так называемая инаугурация 23 сентября 2020 года и новый мандат, на который претендует Лукашенко, лишены какой-либо демократической легитимности», — указывается в заявлении.

Боррель подчеркнул, что «проведение инаугурации прямо противоречит воле значительной части белорусского народа», и предупредил о возможном «углублении политического кризиса».

Санкции в отношении белорусских чиновников, виновных в нарушениях прав человека в республике, ЕС может ввести уже в первых числах октября, на ближайшем саммите глав государств, который был перенесен из-за карантина главы Евросовета Шарля Мишеля.

О нелегитимности Александра Лукашенко вскоре после его скандальной инаугурации также заявили ряд глав западных государств.

Известно, что пока Лукашенко со вступлением в новый президентский срок поздравили только Китай и Туркменистан. Президент РФ Владимир Путин пока этого не сделал.

Напомним, Лукашенко объявил о том, что он официально заступил на пост на фоне невиданных в истории новой Беларуси массовых протестов. Оппозиция убеждена, что он не может быть признан лидером страны.

После инаугурации в Минске и других городах задержаны более 250 человек, в столице силовики применяли водомёты для разгона демонстрантов.

«Дальнейшее зажимание гаек невозможно»

Руководитель Научно-исследовательского центра Мизеса Ярослав Романчук считает, что Александр Лукашенко может попытаться сделать ставку на максимальное затягивание ситуации, чтобы вымотать людей, внести раскол в их ряды. По его мнению, главное для президента – не допустить пересчета голосов и проведения перевыборов.

«До победы и справедливости еще далеко, – добавил он в комментарии Русской службе «Голоса Америки». – Но власти понимают, что дальнейшее зажимание гаек невозможно. Ставка на репрессии бита. На улицах действительно возникает ощущение праздника. Люди, которые никогда не ходили ни на какие протесты, воодушевлены».

Однако варианта, при котором Лукашенко добровольно откажется от власти, Ярослав Романчук тоже не видит. На его взгляд, чтобы заставить диктатора уйти, требуется гораздо больше консолидации общества, в том числе номенклатуры: «Все должны осознать, что та модель, которую предложил Лукашенко – типичный «совок»: Госплан в экономике, жесткий авторитаризм, силовые структуры-церберы. Это самоизоляция, плохие отношения и с Западом, и с Востоком, включая Россию. Лукашенко уже умудрился поссориться буквально со всеми соседями. Это полный тупик, который едет к деградации страны».

Если допустить, что ситуация затянется, то важную роль должен сыграть экономический фактор, полагает руководитель Научно-исследовательского центра Мизеса. «В прошлом году белорусский бюджет составил 26 миллиардов долларов, – напомнил он. – Но даже если будет 20 (миллиардов), на цепных псов, охранников денег хватит. Для этого и нужен – миллиард-два. Такие деньги всегда можно найти, хотя бы в результате продажи калийных удобрений, транзитных платежей. Другой вопрос, насколько Лукашенко готов пойти на деградацию страны».

Что касается западных санкций, то они должны отвадить белорусские власти от применения кулаков, дубинок и пыток по отношению к согражданам, резюмировал Ярослав Романчук.

«Взамен Лукашенко предлагает имитацию перемен»

Директор Института социологического анализа Игорь Клямкин в комментарии для Русской службы «Голоса Америки» заметил, что белорусские силовики «повязаны» своими интересами, и это заставляет их всеми силами держать за машину, созданную Лукашенко. Как ему представляется, пока это так – одними шествиями систему опрокинуть невозможно.

«Поэтому Лукашенко и заявляет, мол, делайте что угодно, но не предпринимайте попыток через улицу отстранить меня от власти, иначе вам же будет хуже, – констатировал он. –Он перешел на эту линию обороны в расчете, что его там не достанут. И коль скоро машина функционирует, выполняет приказы президента, эта тактика, похоже, какое-то времени способна срабатывать».

США и Евросоюз настаивают, что сегодня единственный выход из политического кризиса в Белaруси – всеобъемлющий национальный диалог и позитивный ответ на требование народа о проведении новых демократических выборов.

Естественно, Лукашенко на это не пойдет, уверен Игорь Клямкин. «Взамен он предлагает имитацию перемен: хотите, чтобы я ушел, давайте будем работать над изменением конституции с тем, чтобы уменьшить полномочия президента, и тогда, спустя какое-то время, дескать, я готов провести новые выборы. Это оттяжка времени».

Вместе с тем директор Института социологического анализа не исключил того, что Москва тоже не заинтересована в сохранении власти Лукашенко еще на 5 лет: «С такой репутацией, которую действующий президент приобрел, он не удобен для Кремля. Им не хочется такого партнера. Возможно (я рассуждаю чисто гипотетически), в Кремле рассчитывают на то, что приемлемый для них кандидат со временем все же появится (в Беларуси)».

Пока же Москва делает ставку на сохранение президентского поста за Лукашенко, чтобы не допустить у себя под боком смены власти посредством уличных протестов, заключил Игорь Клямкин.