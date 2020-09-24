Мнение: Автобусная игла, «дешёвый» беспилотник и американские палки в российские крылья

24.09.2020, 22:30, Разное

1. Россия садится на очередную экспортную иглу. Перспективы вырисовываются тревожные: эффективные собственники собираются гнать за рубеж ценные ресурсы народных недр в виде автобусокомплектов. Всё у нас получается не так: мы позорно зависим от Запада, который поставляет нам некоторые комплектующие для наших легковых автомобилей, и мы позорно зависим от Запада, который покупает у нас не автобусы целиком, а дешёвое сырьё в виде полуфабрикатов для производства автобусов.

https://news.drom.ru/Volgabus-80527.html

Российская компания «Бакулин моторс групп» (БМГ), выпускающая автобусы под маркой Volgabus, сообщила о получении крупного зарубежного контракта — французская компания Bollore заказала у «Бакулина» 41 автобус. Машины будут изготовлены на заводе фирмы во Владимирской области (у БМГ есть еще один завод — в Волжском Волгоградской области).

Россияне поставят во Францию не полноценные автобусы, а полуфабрикаты — «голые» кузова городских автобусов с шасси по французским чертежам и спецификациям. Уже на месте Bollore дособерет их в готовые электробусы собственной марки Bluebus — покрасит, смонтирует силовые установки, батареи и интерьеры, об этом пишет ТАСС со ссылкой на Александра Ярошевского, директора департамента экономического развития Владимирской области. Чиновник уточнил, что общая сумма контракта составляет 1,6 млн евро, то есть по 39 000 евро (=3 463 000 рублей) за один полуфабрикат.

Здесь есть интересный момент: в 2018 году сообщалось, что Bollore заключила контракт о закупке по такой же схеме пяти кузовов автобусов для Bluebus у украинской корпорации «Богдан». В 2019-м появилась информация о получении украинцами второго контракта (количество не уточнялось). Теперь же выяснилось, что российский Volgabus стал партнером Bollore по той же схеме. Вывод? Россияне перехватили европейского заказчика у украинцев. Вероятно, БМГ предложила французам цену ниже, чем у украинцев. Или более высокое качество.

2. Похоже, запасы обещаний Илона Маска бездонны – он ещё долго сможет кормить ими своих фанатов и акционеров. Дешёвый массовый электромобиль гений-визионер так и не создал, но уже замахнулся на следующую цель:

https://lenta.ru/news/2020/09/23/musk/

Глава Tesla Илон Маск пообещал создать «дешевый» беспилотный автомобиль. Об этом сообщает New York Post.

По его словам, через три года компания начнет выпускать по-настоящему привлекательные автомобили за 25 тысяч долларов (примерно 1,9 миллиона рублей). При этом Маск отметил, что машина будет полностью беспилотной.

Самая бюджетная модель Tesla на данный момент стоит около 38 тысяч долларов (2,9 миллиона рублей).

3. К вопросу о том, зачем американцы ищут любые, даже самые сомнительные поводы для новых санкций против России:

https://lenta.ru/news/2020/09/23/khamstvo/

Президент России Владимир Путин назвал хамством тот факт, что западные партнеры прекратили поставки композитных материалов для российского самолета МС-21. Его слова приводит ТАСС.

«Это просто хамство на мировом рынке с нарушением всех общепризнанных принципов и правил», — обвинил глава государства.

Путин уверен, что это было сделано для того, чтобы затормозить реализацию проекта. По мнению президента, без новых технологий невозможно не только развитие оборонного комплекса, но и экономики в целом. «Знают, что мы все равно сделаем. Ну, просто чтоб наши самолетостроители вышли попозже с этим продуктом. А они уже к этому времени предполагают занять эти ниши и рынки», — указал Путин.

Российский ближне-среднемагистральный узкофюзеляжный пассажирский самолет МС-21 предназначен для перевозки до 211 человек. Лайнер получит изготовленные из российских композитов панели кессона крыла и центроплана. Планируется, что поставки авиакомпаниям начнутся в конце будущего года. Одна из причин прекращения поставок — санкции США против компании «Аэрокомпозит». Российским поставщиком компонентов выбран завод «Росатома».