 

В Украине создают двойную систему инспектирования пенитенциарных учреждений – Офис генпрокурора

24.09.2020, 22:25, Новости дня

В Украине создают двойную систему инспектирования учреждений системы исполнения наказаний. Об этом 24 сентября проинформировал в Facebook Офис генерального прокурора (ОГП).

“Офис генпрокурора совместно с правозащитными общественными организациями работает над созданием двойной системы регулярных пенитенциарных инспекций”, – говорится в сообщении.

Речь об этом шла на круглом столе в ОГП, в ходе которого заместитель генпрокурора Гюндуз Мамедов представил общественным организациям концепцию защиты прав граждан, находящихся в местах несвободы, после прекращения прокурорского надзора за этими местами, что предусмотрено Конституцией.

“На переходный период необходимо обеспечить надлежащий механизм защиты прав заключенных и других лиц, находящихся в местах несвободы”, – считают в Офисе генпрокурора.

В ведомстве отметили, что соответствующие предложения уже направлены в Министерство юстиции.

https://www.facebook.com/pgo.gov.ua/posts/215020363346449

Ранее в сентябре Офис генпрокурора договорился о совместном инспектировании мест несвободы с офисом уполномоченного Верховной Рады по правам человека.

По состоянию на 1 апреля в учреждениях исполнения наказаний Украины отбывали наказание 32 942 человека.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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