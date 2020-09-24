Племянница Трампа обвинила его и семью в хищении у нее десятков миллионов долларов

24.09.2020, 22:25, Новости дня

Племянница президента США Дональда Трампа, дочь его старшего брата Фреда Мэри Трамп подала в Верховный суд штата Нью-Йорк иск, в котором обвинила дядю и других членов семьи в похищении причитавшихся ей десятков миллионов долларов. Об этом пишет The New York Times.

В судебном иске Мэри обвинила Трампа, его сестру Мэриэнн и их ныне покойного брата Роберта в мошенничестве и организации заговора, в результате которого она и ее брат Фред лишились части состояния, оставленного им отцом, и не получили справедливой доли наследства деда.

Мэри уточняет, что после смерти в 1981 году ее отца его братья Дональд и Роберт, а также сестра Мэриэнн стали ее опекунами. На тот момент ей было 16лет. Однако вместо того, чтобы заботиться о ее интересах, родственники якобы создали схему для того, чтобы лишить ее средств.

В 1999 году умер отец Трампа, дед Мэри Фред Трамп. После этого женщину, по ее словам, вынудили подписать соглашение, лишив как минимум десятков миллионов долларов.

В иске Мэри, говоря о действиях Дональда Трампа, его брата и сестры, указывает, что “мошенничество было не просто семейным делом – это был их образ жизни”.

Мэри Трамп, которой сейчас 55 лет, – дочь старшего брата Дональда Трампа. Фред Трамп – младший умер в 1981 году в возрасте 42 лет от сердечного приступа, вызванного осложнениями от алкоголизма.

14 июля в США выпустили книгу авторства Мэри Трамп под названием “Слишком много и никогда не хватает”, в которой она обвинила своего деда Фреда Трампа и дядю Дональда Трампа в причастности к смерти отца. По ее мнению, страдавшему от алкоголизма мужчине не уделяли необходимого внимания.

Также в книге Мэри рассказала, что Трамп страдает от многочисленных психологических расстройств.

В первый день продаж в США было продано 950 тыс. экземпляров книги, включая предварительные заказы, а также аудио- и цифровые версии. Книга также возглавила чарты продаж Amazon в Канаде и Австралии.

В Белом доме назвали мемуары Мэри Трамп “книгой лжи”.