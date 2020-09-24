Отец Максима Марцинкевича заявил о следах пыток на теле сына

24.09.2020, 22:20, Разное

На теле националиста Максима Марцинкевича (также известного как Тесак), которого нашли мертвым в СИЗО, есть следы пыток, об этом сообщают «МБХ медиа» со ссылкой на отца умершего заключенного Сергея Марцинкевича.

По словам отца Тесака, у него были вырваны ногти, на теле обнаружены синяки, гематомы и след от укола.

Судмедэкспертиза тела Максима Марцинкевича показала, что у него нет ногтей на ногах, пояснила правозащитница Оксана Труфанова, добавив, что близким умершего заключенного 24 сентября выдали тело Марцинкевича из челябинского морга.

Позже адвокат Евгений Горошко также подтвердил Znak.com, что на теле Марцинкевича «имеются очевидные следы пыток».

23 сентября адвокат Иван Сидоров сообщил, что в справке о смерти Марцинкевича из специализированного отдела ЗАГС причиной смерти указана асфиксия. По словам другого адвоката, Алексея Михальчика, Марцинкевич не мог нанести сам себе травмы, обнаруженные на его теле.

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Неонацист Максим Марцинкевич умер в челябинском следственном изоляторе 16 сентября. ФСИН подтвердила смерть Марцинкевича, добавив, что, по предварительным данным, он совершил суицид.

Адвокаты попросили председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина возбудить уголовное дело об убийстве из-за гибели националиста. Родственники и защитники Марцинкевича не верят, что он мог совершить самоубийство.

В декабре 2018 года после пересмотра дела Бабушкинский суд Москвы приговорил Марцинкевича к десяти годам колонии. По версии следствия, участники основанного Марцинкевичем движения «Реструкт» в 2013-2014 годах нападали на людей с электрошокерами, газовыми баллончиками и металлическими дубинками под предлогом борьбы с распространением наркотиков. Марцинкевич и его соратники, как установило следствие, причастны к нападениям на восьмерых граждан, один из которых погиб.

В 2007 году Марцинкевич был судим за неонацистские лозунги и экстремистские высказывания, спустя два года его судили за распространение расистских видеороликов. В 2014 он получил пять лет колонии за экстремизм, позднее срок смягчили до двух лет и десяти месяцев.