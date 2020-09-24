 

Госсегмент получит «Ультрикс» первым. Частные клиники отодвинули

24.09.2020, 22:15, Разное


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Преимущество у госсегмента

В Министерстве промышленности и торговли подтвердили, что прививать трехвалентной вакциной «Ультрикс» и четырехвалентной «Ультрикс Квадри» будут в первую очередь в секторе государственной медицины. Скорого появления вакцин в коммерческом секторе ждать не приходится. 

«Вакцины из линейки «Ультрикс» будут доступны и для коммерческого сегмента в течение 2–3 недель. Это стало возможным благодаря действиям ООО «Форт» по кратному увеличению объема производства квадривалентных вакцин в текущем эпидсезоне. Объем вакцин, доступных для коммерческого рынка, будет понятен в самое ближайшее время», — говорится в сообщении, которое приводит РБК.

В первую очередь – группы риска

Ведомство объясняет это тем, что руководством страны принято решением повысить масштабы иммунизации. Названы целевые показатели до 60% всех граждан и 75% — из групп риска. «Российские производители должны произвести и поставить для нужд системы здравоохранения не менее 88 млн доз противогриппозных вакцин», информирует ведомство.

Почему вакцина стала дефицитной?

Однако существует риск, что частные медицинские клиники и аптеки не получат вакцины линейки «Ультрикс» до конца октября. Причина в загруженности мощностей производителя под государственный заказ. Об этом говорят представители коммерческих клиник, страховых компаний, участвующих в системе ДМС и аптек.

Помимо «Ультрикса», от гриппа можно привиться вакцинами «Совигрипп» (подходит и взослым, и детям) и «Флю-М» (только взрослым). Однако «Ультрикс Квадри» является единственной четырехвалентной вакциной российского производства, при том что поставки импортных аналогов в этом году задерживаются.



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