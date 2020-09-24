 

МВБ США предложило ужесточить правила выдачи виз журналистам

24.09.2020, 22:08, Новости дня

Предлагается ужесточить правила выдачи виз иностранным журналистам, студентам и лицам, прибывающим по программе обмена, сообщило министерство внутренней безопасности США.

Ведомство считает, что такой шаг позволит снизить «число случаев мошенничества», а также укрепит национальную безопасность, передает ТАСС.

Сейчас иностранные журналисты, студенты и лица, прибывающие по программе обмена, получают визы категорий I, F и J, которые позволяют оставаться в США, пока соблюдаются цели и условия визита (например, работа на иностранное СМИ или обучение в американском университете). У таких виз нет конкретного срока действия.

МВБ хочет установить «фиксированные временные рамки». При этом иностранцы смогут «продлить пребывание или вновь подать заявление о въезде в страну в подходящих ситуациях».

В частности, визы для журналистов, как предполагается, будут действовать не более 240 дней и могут быть продлены еще на 240 дней, для студентов и лиц, приезжающих по обмену – в течение срока обучения или длительности программы обмена, но не более четырех лет. Для приезжих из стран, граждане которых часто просрочивают визы (более чем в 10% случаев), срок хотят ограничить двумя годами.

Предложение будет вынесено на обсуждение, сроки возможного введения в действие нового правила не уточняются.

В августе президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подписал исполнительный указ об ограничении возможности найма высококвалифицированных иностранных работников для федерального правительства США и подведомственных организаций.

В конце июня Трамп подписал распоряжение о приостановке выдачи ряда категорий виз в США.



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