 

Су-27 поднимался в воздух из-за летевшего над Польшей американского самолета

24.09.2020, 21:48, Новости дня

Российский истребитель Су-27 поднимался в воздух из-за бомбардировщика B-52H ВВС США, который пролетал над территорией Польши, сообщили в Минобороны России.

«Двадцать четвертого сентября 2020 года российскими средствами контроля воздушного пространства над территорией Польши обнаружен стратегический бомбардировщик В-52Н ВВС США, приближающийся к Государственной границе Российской Федерации», – передает сообщение ведомства РИА «Новости».

Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Западного военного округа поднимался в воздух в целях недопущения нарушения самолетом ВВС США российского воздушного пространства.

«Российский истребитель провел воздушное патрулирование вдоль Государственной границы Российской Федерации и после удаления от нее американского самолета вернулся на аэродром базирования», – добавили в Минобороны.

Полет российского истребителя Су-27 проходил строго в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Нарушения российской границы не допущено.

Ранее российский Су-27 провел перехват над Черным морем американского самолета.



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