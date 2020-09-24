Су-27 поднимался в воздух из-за летевшего над Польшей американского самолета
24.09.2020, 21:48, Новости дня
Российский истребитель Су-27 поднимался в воздух из-за бомбардировщика B-52H ВВС США, который пролетал над территорией Польши, сообщили в Минобороны России.
«Двадцать четвертого сентября 2020 года российскими средствами контроля воздушного пространства над территорией Польши обнаружен стратегический бомбардировщик В-52Н ВВС США, приближающийся к Государственной границе Российской Федерации», – передает сообщение ведомства РИА «Новости».
Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Западного военного округа поднимался в воздух в целях недопущения нарушения самолетом ВВС США российского воздушного пространства.
«Российский истребитель провел воздушное патрулирование вдоль Государственной границы Российской Федерации и после удаления от нее американского самолета вернулся на аэродром базирования», – добавили в Минобороны.
Полет российского истребителя Су-27 проходил строго в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Нарушения российской границы не допущено.
Ранее российский Су-27 провел перехват над Черным морем американского самолета.
Последнее из рубрики: Новости дня
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет