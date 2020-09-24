Политолог указал на три ошибки в заявлении посла США в Москве

24.09.2020, 21:48, Новости дня

«Обвинения Салливана в адрес РФ следует рассматривать через призму избирательной кампании Дональда Трампа», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Андрей Кортунов. Так он прокомментировал заявление посла США Джона Салливана о том, что российско-американские отношения с 2016 года ухудшились из-за проводимой Россией политики.

«Такими заявлениями Салливан защищает честь мундира и пытается убедить общественность в том, что Трамп всеми силами пытался наладить отношения с Россией, а та в ответ пускала все под откос», – сказал директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.

«Согласиться с такой трактовкой очень трудно по нескольким причинам, – продолжает политолог. – Во-первых, США разрушили систему двустороннего контроля над вооружениями по договорам ДРСМД и СНВ-3. Во-вторых, администрация Трампа пошла на разрыв многостороннего Договора по открытому небу».

«Третья ошибка – это санкционное давление, которое является прерогативой Вашингтона, а не Москвы. США в плане санкций пошли куда дальше, чем их союзники. Они добились даже того, что механизм встреч на высшем уровне оказался практически разрушен. И это при том, что Москва неоднократно предлагала разные места и форматы таких встреч. США сначала соглашались, а потом отказывались. Возможно, Москва проявила недостаточно настойчивости. Но основная часть ответственности за деградацию отношений лежит именно на Вашингтоне», – резюмировал Кортунов.

Ранее посол США в РФ Джон Салливан заявил, что яма в отношениях Москвы и Вашингтона за последние годы лишь увеличилась, хотя казалось, что это уже невозможно.

«Ситуация в двусторонних отношениях ухудшилась. Я не думал, что такое возможно. Когда [прежний госсекретарь США Рекс] Тиллерсон приезжал сюда в апреле 2017 года, он говорил, что мы достигли низшей точки в отношениях, но есть области, где возможно взаимодействие, и надо прекратить рыть эту яму. К сожалению, за последние три с половиной года яма между нами лишь увеличилась», – передает ТАСС слова посла.

Салливан добавил, что не видит перспектив в этой ситуации и что «каналы для двустороннего взаимодействия сужаются». Посол считает, что это происходит из-за проводимой Москвой политики. В этой связи он отметил ситуацию с блогером Алексеем Навальным и приписываемое РФ вмешательство в американские выборы.

Ранее в четверг Салливан заявил, что посольству США в Москве не хватает рук на все необходимые работы, поскольку дипломаты не могут получить визы.