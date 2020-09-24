Мнение: Типируем Шрека

24.09.2020, 21:45, Разное

И опять – для любителей психологии и великого русского психолога Афанасьева! Сказка ложь, да в ней намек!

“Сегодня вместе с очаровательной Хенди мы «оттипировали» любимую пару детей и взрослых всего мира – а именно, Шрека и Осла из понятно какого мультфильма.

Хенди. Давайте лучше Шрека оттипируем. Мне кажется, это ФВЭЛ. Физика сомнению не подлежит. Воля – чрезвычайно независим. Эмоционально раним, и активно защищается именно по этой части. Л – прост и прямолинеен. Да и не претендует в целом.

Сапожник. Однозначно да! 🙂 То есть Шрек у нас… Чехов! Эх, Антон Палыч, вот Вы, оказывается, какой… То, что у Шрека Физика Первая, не подлежит никакому сомнению! 🙂 И его Третья Эмоция просто бросается в глаза – за внешней брутальностью он ранимый и сентиментальный. Нет, Чехов – к гадалке не ходи.

Хенди. И кто при нем осел? Третья логика – возможно, поскольку трындит без умолку. А остальное? Тарахтелка – ну, допустим, третья логика. Эмоция наверняка или первая или вторая, но не четвертая, поскольку ее МНОГО. Что у осла слабое, четвертое? Воля? Или Физика? Необидчив и быстро отходит – может быть воля? С другой стороны – весельчак и топотун – м.б. вторая физика? Что получается, ЭФЛВ?

И кто они друг другу, получается? ФВЭЛ иЭФЛВ. Судя по раскладу, Шрек по ослу явно будет скучать, хотя тот его и раздражает (третья эмоция по первой) Ослу же явно уютно рядом со Шреком (4 воля под крышей второй), но вот «поговорить совершенно не с кем».

Сапожник. Да, тут получается, что пара Шрек-Осел совершенно дисгармоничная. Во всяком случае, никаким “агапе” и не пахнет. Все, что у Шрека процессуальное, у Осла результативное, и наоборот. Как они вообще друг друга выносили?! Загадка. А ведь по фильмам они просто-таки не-разлей-вода!

Выходит, мы где-то все ж ошиблись в классификации. Но где?? Шрека-Чехова я категорически отказываюсь трогать – там все сидит как влитое. Остается Осел. Делать нечего – давайте поставим ему Третью Волю. Это может быть – тогда у него, получается, Первая Эмоция перегружена Третьей Волей, и он именно поэтому все время “на взводе”, перевозбужден. Ну а Логика тогда четвертая, видимо… Или все-таки 4-я как раз Физика – и ПОЭТОМУ он оказался способен “оплодотворить” Дракониху – именно потому, что ему ВСЕ РАВНО, как она выглядит??

Тогда он ЭЛВФ. То есть Осел – Андерсен!

Хенди. А потом, ну, полюбить дракона и наделать дракослят! Только вторая физика на такое бы решилась, мне кажется.

Хенди. Хотя… Ведь и четвертая могла “сдаться” драконихе, верно? А общая гибкость может быть как у второй воли, так и у четвертой. ЭФЛВ или ЭВЛФ? Что там у нас в сюжетах еще было на волю или на физику? То, что он от Шрека не отстал, а на болото к нему приперся нахально, еще и границу двигал, о какой воле говорит? О второй?

Хенди. Нет, не похоже на 4Ф, все-таки. Скачет, как оглашенный, это правда. Не может четвертая так скакать и радоваться жизни. “А потом мы испечем вафельки!” – помнишь?

Сапожник. Согласен! Стало быть, Физика все-таки вторая… А четвертая – Логика. И получаем тогда у Осла ЭФВЛ… Матерь божья – это ж ПУШКИН! Шрек и Осел – это Пушкин и Чехов!!!! Ты посмотри, какая красота!

Вот так, дорогие друзья. Оказывается, секрет полюбившейся всему миру пары неразлучных друзей – Шрека и Осла – в том, что в них «отразились» психотипы двух главных русских классиков, Чехова и Пушкина! Представляете: Шрек в пенсне, Осел с бакенбардами, готовый оттрахать хоть дракониху…

А что – по-моему, очень похоже!”

Текст от 2013 – года спокойного, светлого, доковидного и докрымского. “Очаровательная Хенди” – юзерша, которую я имел часть знать, вдова уже почти забытого, но ранее весьма знаменимого жижиста Чуркана (Зафар Хашимов)… тоже уже умерла. Только Шрек и Осел (как и Пушкин, Чехов и Афанасьев) – бессмертны.