 

Мнение: Что связывает разработчика «Новичка» и производителя лекарства от коронавируса?

24.09.2020, 21:30, Разное

Сразу три российских компании получили разрешение на производство дженерика фавипиравира, который называют «чудо-таблетками» от коронавируса. Одна из компаний – «Промомед рус», которую контролирует некто Петр Белый.

Один из разработчиков «Новичка» – Леонид Ринк.

Выяснилось, что Петр Белый и Леонид Ринк –  были совладельцами  компании «Алламед», в которой компаньонам принадлежало по 50% долей.

Интересно, что производит «Алламед»? Если известно, что Ринк еще в апреле предлагал препарат против коронавируса… Правда мне тут подсказывают, что официально «Алламед» был ликвидирован в 2013 году…  И это предприятие, созданное для производства фармацевтических препаратов и материалов, официально уже ничего не производит…

На снимках: Председатель Совета директоров ГК «Промомед» Петр Белый и бывший министр здравоохранения Вероника Скворцова. Фотография отсюда

Разработчик «Новичка» Леонид Ринк. Фотография  отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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