Диетолог рассказала о способе распознать рак по ногтям

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24.09.2020, 21:23, Разное

Австралийская диетолог Фиона Так убеждена, что по состоянию и виду ногтей можно определить наличие многих недугов. Среди них есть даже онкологические заболевания.

По словам Так, если на ногтях есть белые пятна, это может свидетельствовать о дефиците цинка и калия в организме, а голубоватый цвет указывает на недостаток железа. При пожелтении ногтей следует озаботиться здоровьем легких и суставов, а темные пятна могут быть признаком рака кожи, сообщает телеканал “Царьград”.



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