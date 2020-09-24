Ученые установили одну из главных причин преждевременной смерти

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24.09.2020, 21:23, Разное

Группа иранских и канадских ученых провела исследование, в ходе которого выявила одну из самых распространенных причин преждевременной смерти. Ей оказался жир на животе.

На основе анализа 72 научных работ, посвященных связи ожирения и риска смерти от различных заболеваний, специалисты сделали вывод, что именно жир на животе больше всего повышает риск преждевременной смерти. Так, каждый дециметр отложений увеличивает риск на 11%, в то время как ожирение других частей тела не несло столь существенной угрозы, сообщает Vse42.ru.



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