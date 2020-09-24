Белый дом назвал условие признания Трампом итогов выборов

24.09.2020, 21:08, Новости дня

Президент США Дональд Трамп признает результаты «свободных и справедливых» ноябрьских выборов главы американского государства, сообщил пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни.

«Президент примет результаты свободных и справедливых выборов», – передает ее слова ТАСС.

Ранее на вопрос о том, может ли он гарантировать мирную передачу власти, Трамп заявил: «Посмотрим, что произойдет». При этом он уверен, что «никакой передачи власти» не понадобится, так как «будет продолжение» его президентства.