Россия и Куба договорились обсудить возобновление авиасообщения

24.09.2020, 21:08, Новости дня

Россия и Куба договорились проработать вопрос возобновления авиасообщения между странами, сообщили в Росавиации.

В заявлении на сайте ведомства по итогам прошедшей 23 сентября встречи рабочего визита заместителя премьер-министра Кубы Рикардо Кабрисаса Руиса с первым заместителем министра транспорта РФ – главой Росавиации Александром Нерадько в Москве говорится, что стороны обсудили вопросы взаимного сотрудничества, в том числе: перспективы возобновления авиасообщения между Кубой и Россией, вопросы летной годности воздушных судов российского производства, эксплуатируемых на Кубе, а также вопросы сертификации воздушных судов и экипажей.

«Обсудили принимаемые в странах меры по поэтапному выходу из режима противоэпидемических ограничений при восстановлении авиапассажирских перевозок. Договорились дополнительно проработать вопрос возобновления двустороннего авиасообщения с учетом эпидемиологической ситуации в РФ и на Кубе», – говорится в сообщении.

Кроме того, в ходе встречи был отмечен высокий уровень двустороннего сотрудничества в сфере воздушного транспорта, в том числе рост объемов авиаперевозок между странами, которые в настоящий момент временно ограничены в связи распространением коронавируса.

Международное авиасообщение РФ постепенно начала возобновлять с рядом стран еще с 1 августа. На данный момент россияне могут полететь в Абхазию, Белоруссию, Великобританию, Казахстан, Киргизию, Польшу, Республику Корея, Танзанию, Турцию, Черногорию, Швейцарию.