 

Трамп обвинил Блумберга в нарушении закона

24.09.2020, 21:08, Новости дня

Миллиардер Майкл Блумберг совершил преступление, погасив долги почти 32 тыс. бывших заключенных во Флориде, чтобы они могли голосовать, сообщил президент США Дональд Трамп в подкасте с ведущим телеканала Fox News Брайаном Килмидом.

«Это абсолютно незаконно – то, что он сделал. Полагаю, это преступление. Он реально дает деньги людям – он платит людям за голосование. По сути он говорит: вот деньги, теперь идите и голосуйте только за демократов, так?» – передает слова Трампа РИА «Новости».

Ране генеральный прокурор Флориды Эшли Муди попросила ФБР и Департамент полиции штата расследовать эти действия Блумберга. Миллиардер вместе с организацией «Коалиция по восстановлению прав во Флориде», собравшей 5 млн долларов, помог оплатить долги для 32 тыс. бывших заключенных. Речь идет о выплатах для зарегистрированных избирателей афроамериканцев или латиноамериканцев, штрафы которых составляют менее 1,5 тыс. долларов. Закон штата гласит, что бывшие заключенные должны погасить все свои долги, чтобы иметь право голосовать.

Президентские выборы в США пройдут 3 ноября. Ранее на вопрос о том, может ли президент США Дональд Трамп гарантировать мирную передачу власти, он заявил: «Посмотрим, что произойдет». При этом он уверен, что «никакой передачи власти» не понадобится, так как «будет продолжение» его президентства.

Позже в Белом Доме заявили, что Трамп признает результаты «свободных и справедливых» ноябрьских выборов.



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