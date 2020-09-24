Инфантильная мамаша – Личное мнение

24.09.2020, 21:01, Разное

Пропавшая дочь московского дизайнера (по совместительству — подружки Кати Жужи, что лично мне уже о многом говорит) нашлась.

Девочка цела и невредима, и это — прекрасно. Плохо то, что ей, как мне кажется, не повезло с матерью.

Если ребёнок ушёл из дома, то в этом виноваты его родители, и никто больше.

Отец девочки умер, мать живёт с новым «любимым мущщиной», не так давно от него родив. Неудобную старшую дочь-подростка она сплавила «с глаз долой» жить с дедушкой.

Ребёнок, оказавшийся в такой ситуации, не будет чувствовать себя нужным матери, любимым ею. И на это у него будут все основания.

Любить ребёнка на фоточках в Эскортограме и любить его в жизни — совершенно разные вещи. Тех, кого любят, не «отдают в хорошие руки». Даже кота не отдашь, если его любишь. Что уж говорить о ребёнке!

Жалко девочку, очень жалко. Быть недолюбленной собственной мамой — большая травма.

Когда тебе — 12 лет, а маме твоей по уровню развития — тоже 12, то ты чувствуешь себя очень одиноко, очень неуютно в этом мире. Мама должна быть мамой: взрослым, ответственным человеком, а не подружкой Кати Жужи.

На видео ниже я вижу не мать, а постаревшую девочку-подростка, которая обиделась на другого подростка:

Мне сказали, что моя дочь говорит про меня какие-то жуткие вещи. Я не понимаю, почему.

И это всё, что ты можешь сказать после того, как твоя дочь скиталась двое суток по Москве?! Это всё, что тебя волнует?!

В другом интервью инфантильная мамаш возложила ответственность за то, что её дочь ушла из дома, на одноклассников девочки.

Дети себя очень странно повели. У меня нет доверия к её друзьям.

Это оказывается «дети себя очень странно повели»! Не она не сумела выстроить отношения с дочерью, позаботиться о ней, что привело к побегу девочки из дома, а дети!

У инфантильной, безответственной мамаши виноваты дети.

Бедный ребёнок. Желаю её бабушкам и дедушкам крепкого здоровья, чтобы смогли поднять девочку и воспитать нормальным человеком. На мать в этом плане надеяться, думаю, не стоит.

Или исправится и поумнеет, как думаете?