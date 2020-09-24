Мнение: Скрипали были бы в шоке от такого заявления

24.09.2020, 21:00, Разное

На сегодняшний день есть сразу два претендента, которые отчаянно борются за место под солнцем на просторах СМИ. И если один это делает весьма экстравагантным образом, как бы наплевав на законы собственной страны, то второй уже на протяжении месяца не перестаёт удивлять общественность своим чудесным исцелением. Очевидно, что первое место по праву принадлежит именно ему.

Вчера Алексея Навального выписали из берлинской клиники «Шарите» после месяца пребывания в стационаре. «А я теперь и амбулаторно могу», – радостно заявляет Алёша, попутно собирая остатки своих вещей. Остальные, по его мнению, захапали и поделили между собой омские врачи. По словам немецких медиков, впереди блогера ждёт курс физиотерапии, и только потом он сможет вернуться на Родину. Сколько продлится курс – пока непонятно, однако судя по всему параллельно с этим Алексей планирует собирать какой-то там компромат не то в виде бутылки, не то в виде остатков одежды…Короче говоря, Алексей готовит очередное расследование под громким заголовком «Новичок: история о том, как я выжил».

Впрочем, другого от Алексея ждать не стоило, ведь пока сомнительные СМИ вовсю сравнивали его отравление и инцидент со Скрипалями, тот моментально подхватил волну хайпа и с удовольствием вжился в роль. Ну, действительно, приятно, наверное, когда тебя сравнивают с известнейшим полковником ГРУ. В действительности же всё обстоит совершенно иначе.

После трагического случая с семьей Скрипалей, британскими спецслужбами проводилось длительное и серьёзное расследование. Помимо того, что от вещества, которым пытались устранить бывшего ГРУшника и его дочь, пострадали еще несколько человек (в том числе, официально зафиксирована смерть случайной жертвы Дон Стерджес), впоследствии Министерство окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства Великобритании проводили массовые операции по обеззараживанию территорий в течение нескольких (!) месяцев.

Речь идёт о доме Скрипалей, полицейском участке, в котором делали пробы, двух станциях скорой помощи, которые доставили пострадавших в больницу и так далее. Как вы понимаете никто голыми руками не собирал возможные улики по дому и уж тем более не допускал любого взаимодействия с отравленными. Их буквально изолировали.

Как долго в таком положении Юлия и Сергей пробыли в больнице, точно никто не знает. «Около двух месяцев в коме», – это единственная информация, которой решили поделиться британские медики. В случае же с Алексеем всё прошло куда быстрее: скорость поправки составила 18 дней.

Тогда возникает вопрос, что вообще может объединять Навального и Скрипалей, кроме как высокая заинтересованность иностранных спецслужб в обоих случаях? Очевидно, что ничего.

Как бы Алексей не старался, вряд ли его поставят в один ряд с выжившими счастливчиками – не того он поля ягода.