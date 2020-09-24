Личное: “Сказка закончилась”

24.09.2020, 20:55, Разное

Про сказку письмо.

Сказка была примерно такая же, как и у лошади-в-короне в прошлом письме.

И здесь такой же Штурман, сам-себе-волшебник, сказочник-выдумщик.

green_eyes1410

Эволюция, здравствуйте!

Пишу в надежде на разбор.

Мы познакомились на СЗ. Оба не свободны. Мне 44, ему 53. На тот момент у меня уже было твердое решение о разводе. Любви хотелось.

Я простой инженер. Имидж средний. По сравнению с ним (по ОЗ) я просто нищенка. Да еще 2 ребенка у меня. Поэтому не выпендривалась. Была благодарна за каждую встречу. Встречались у него в доме обычно, примерно 1-2 раза в неделю. У меня с мужем отношения напряженные, он вспыльчивый очень. Поэтому встречи без огласки мне нравились. Полюбила я его. Материальных вложений с его стороны никогда не было, да я и не просила, даже скорее отторгала всякую его помощь. Мои вложения ограничивались каким-нибудь угощением (старалась вкусненьким накормить при встрече), ну или лекарствами, если болел. Он был всегда хорошим любовником. На 5 с +. Валялись в постели по 4-5 часов, целовались и болтали. Я была счастливая и веселая. На крыльях летала. Это были прекрасные, как в сказке, 2,5 года.

(По сравнению с ним она нищенка, поэтому никаких вложений с его стороны не было. Все перевернуто с ног на голову у автора. Дисбаланс этот тщательно закрыт ЗВ. Ее устраивало секс-онли, она отторгала всякую помощь. Как и в предыдущем письме постоянная подстройка снизу не рефлексируется, а считается собственным выбором и собственным удобством)

Слов о любви всегда было много. Пример нашего диалога в ват сап. В это время он был в долгой командировке…

(Сейчас достанет драгоценности из шкатулочки, как подвыпивший мужчина пишет ей из холодного номера в скучной командировке всякие нежности)

О.: …..Наша встреча была предопределена!

Свыше!

Смайл поцелуй.

Я: Фатализма в тебе раньше не замечала..)

О.: так то не фатализм.. То – реальное восприятие действительности.

Ты – мой подарок.

Смайл поцелуй.

Я: Любовь и радость ты для меня. Я счастливая рядом с тобой. И спокойная. Смайл поцелуй.

Правда есть один нюанс…

О.: И?

Я: Хочу тебя постоянно…)

(Вы видите колпачок на нем, который она же и надела? А ее корону видите? Как она заверяет его, что ей с ним хорошо?)

О.: Вот что касается секса… С другой женщиной – один, два раза и… Не только пропадает желание, но даже помыслы пропадают…

А с тобой:

Да я ХО-ЧУ тебя постоянно!

Как будто совсем молодой и ты – МОЯ ПЕРВАЯ ЖЕНЩИНА!

Я: Так ты и есть молодой… Не знаю почему на себя наговариваешь… Еще целоваться и целоваться) Смайл поцелуй.

(И здесь колпачок. Успокаивает его, что он не старый, а еще огого)

О.: Причем это не пропадающее, а только с каждым разом все больше усиливающееся чувство!

Я обожаю тебя видеть напротив меня за столом, когда ты кушаешь или пьешь чай, когда ты идешь впереди меня, виляя попкой, когда мы занимаемся любовью, как ты заводишься…

Да и вообще… Люблю я тебя.

Я: Люблю тебя. Сильно-сильно. Очень-очень.

О.: И вообще.. Я тебя очень долго ждал.

Очень.

Часто задумываюсь над тем, как могут все качества, что так ценимы мной в ЖЕНЩИНЕ, разом сойтись с одной девчонке..?….

Вот откуда это?…А?

Я: Напридумывал себе… Я обычная. Часто говорю тебе это…

Ты очень дорог мне, так нужен!

Береги себя всегда.

(Ей неловко, что он так влюблен. Треплет его по волосам, ерошит, останавливает как разгоряченного мальчишку, который собирается через забор за цветами лезть. Мол не надо уж так сильно ее идеализировать, обычная она баба, не богиня. Тогда как мальчишка никуда лезть не собирается и вообще сидит на ягодицах ровно и вальяжно)

Таких слов всегда было много и при встречах, и в переписке.

(Полная шкатулочка теперь. И выбросить жалко. Но пока не выбросит, так и будет рыдать)

Примерно год назад он первый раз предложил выти замуж за него. Но так как официально не разводился, все эти предложения не принимала всерьез…старалась переводить разговор с этой темы. Однажды попросил не уводить разговор.

(К счастью для него она старалась переводить разговор, понимая, что это просто болтовня для ее разогрева. Поэтому он смело поднимал разговор вновь и вновь)

О.: Ты выйдешь за меня??? Я серьезно спрашиваю. Почему уходишь от разговора?

Я: Если честно, не вижу предмета для разговора на эту тему. Ты не свободен.

Вопрос развода серьезный и тяжелый. Торопить или давить очень опасаюсь. Я действительно люблю тебя. И хочу, чтобы ты был счастливый.

О.: Так замуж пойдешь?

Я: нет

О.: А жить со мной будешь тогда?

Я: нет.

О.:ПОЧЕМУ?

Я: В твоей жизни все женские вакантные места заняты. Для меня нет места.

О.: Тогда отложим пока этот разговор.

Я: Спасибо.

(Посмотрите какая корона на ней. Она благодарит его за то, что он соглашается не поднимать разговор больше. Ей кажется, что он пристает к ней с предложениями. Хотя она прямо ему сказала, что он ведь женат, он прошланговал, она опять повторила, что места заняты, что для нее нет места. Он опять прошланговал. А она закрывает его грубый и неэкологичный шланг большим колпачком и корона ее счастлива. Давить она опасается из благородства! А могла бы надавить типа)

Но все равно периодически он опять задавал этот вопрос. Я уходила от ответа.

А может надо было сказать давай-давай! Разводись побыстрее?….но не смогла я так сказать ….

(Не смогла бы, потому что получила бы еще более грубый шланг, а если бы погналась за этим шлангом со скалкой, получила бы давайпока. И ведь она понимает это, но все равно делает вид, что он замуж предлагал, а она отказывалась. Все, лишь бы сохранить видимость, что это сказочная любовь)

Больше полгода назад он свернул бизнес в нашем городе. И уехал на юг. Там развернул бурную деятельность. Приезжал редко. Жил там с семьей. Конечно, мне он говорил, что с женой ничего нет…. И т.д. и т.п…..Часто говорил о том, что нам надо жить рядом. Вместе.

(Колпачок еще один на нем, вынужден-уехать, хотя мужик уже весь в колпачках как стопка стаканов в баре)

Последний раз О. был в нашем городе неделю. И в это время я накосячила. Не так часто встречалась с ним, как он того хотел. Боялась, если честно, что если буду исчезать, муж опять сорвется. Побоев испугалась. Корю себя…, да что тут уж поделать то…. Развод официальный через неделю будет. Вот и не хотела обстановку нагнетать…. О. никогда ничего не говорила про мужа, да он и не спрашивал. Щипцы бы получились, если рассказать о том, что муж руки распускает.

(Она боится сказать хоть что-то, что испортит сказку. Ведь если она скажет “муж-то меня лупит” и мужик вдруг скажет “вот козел” и все, окажется, что это все совсем не сказка)

О. ни одним словом не упрекнул меня. От этого не легче… понятно уж…

(Накосячила, ох накосячила. Не прибежала лишний раз на свист)

После его отъезда заметила неприятные признаки: сухость влагалища, зуд, выделения. Пишу уж как есть… без прикрас.

(Можно было просто написать, ЗПП, не описывая красочно признаки)

Всю ночь думала, что делать. Да только кроме открытого разговора ничего не придумала. Вот наш диалог:

Я: знаешь, дело в том, что когда тебя не было, я меняла спираль…. Данная процедура предусматривает сдачу анализов, до и после замены…

Он: я знаю, не маленький

Я: понимаешь, я ни с кем не была, кроме тебя…

Я: и теперь, после твоего уезда, у меня начались проблемы по гинекологии

О.: мда… задача….

О.: ты ходила к врачу? Что он сказал?

Я: я еще не ходила.

О: я не хочу оправдываться, конечно… но я ни с кем не спал.

Я: как же так? Но ведь факты – на лицо….

О.: мда… задача….

О.: и что теперь?

Я: а все….

О.: не суди меня

Я.: что ты… кто я такая тебе, чтобы осуждать….

О.: зря ты так…

Я: а как бы ты поступил на моем месте?

О.: мда… задача….

Я: пока…

(Видимо ей кажется, что она жестко и непримиримо его бросила. Хотя он явно был рад, что есть повод с ней порвать. Вот как ей казалось, что отказалась замуж за него, так и тут. Чего только ни наврут себе, лишь бы ощущение своей высокой значимости сохранить)

Лечение прошла. У меня опять все хорошо, да только….

Сказка закончилась.

Ходов у меня нет.

Все понимаю, что у него семья, дети, которых он любит и бизнес – дело его жизни. Даже обиды то нет…. Благодарна я ему за счастливый период в жизни.

Увеличила в 2 раза спорт. Все свободное время загрузила детьми. Работу свою люблю. Она спасает и помогает держаться. Не даю себе расслабляться и киснуть. Но ночами не уснуть пока. Рыдаю, сквозь зубы, в подушку, как подумаю, что никогда не увижу и не обниму.

(А почему сквозь зубы? Видимо, она ощущает себя очень волевой, решительной. Бросила любящего мужчину и рыдает в подушку. Никаких вот этих сжатых зубов не будет, если понять, что он никогда не собирался иметь ничего кроме секса с вами, а в последний год и того уже больше не хотел)

Как надо было поступить? Где я ошиблась? Какой урок должна извлечь из этого?

(Ошиблись вы, автор, в том, что ради удовольствия видеть в иллюзиях сказку пожертвовали честным взглядом на реальность)