 

Сбербанк решил перевести половину сотрудников на удаленку

24.09.2020, 20:48, Новости дня

Сбербанк принял решение перевести до 50% сотрудников на удаленку после последних постановлений мэра Москвы Сергея Собянина и главы Роспотребнадзора Анны Поповой, сообщили в пресс-службе банка.

«В свете последних предпринятых действий и постановлений мэра Москвы и главы Роспотребнадзора мы приняли для себя решение о переводе до 50% нашей команды на дистанционный формат работы», – передает заявление ТАСС.

В банке отметили, что ранее в период самоизоляции, технологические возможности и высокий уровень IT-сервисов Сбербанка позволили 74 тыс. офисных сотрудников эффективно работать в дистанционно.

«Однако не все сотрудники смогут выполнять свою работу дистанционно. Те, кто продолжит работать в офисах, по-прежнему будут обеспечиваться на постоянной основе необходимыми средствами индивидуальной защиты, продолжат соблюдать правила социальной дистанции и проходить регулярное тестирование на COVID-19 и через системы термометрического контроля», – добавили в Сбербанке.

Кроме того, Министерство энергетики РФ также намерено ввести режим удаленной работы для сотрудников, сообщила статс-секретарь, заместитель министра энергетики Анастасия Бондаренко.

«Да, планируем. Сейчас работают все 100% в офисе, следим за ситуацией, и готовы снова запускать режим удаленной работы», – сказала она.

Ранее в четверг сообщалось, что свыше 5 тыс. компаний в Москве получили от главы города Сергея Собянина рекомендательные письма, в которых предлагается перевести сотрудников на удаленку.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.07 / Бразильский президент, отрицавший коронавирус, заразился им

04.07 / Guardian – секс без поцелуев — красные фонари в Амстердаме «зажгут» по-новому

06.07 / Минэнерго США обвинило «экологическое лобби» в закрытии нефтепровода

17.07 / Песков ответил на вопрос о переносе единого дня голосования

26.06 / Россия отчиталась перед ООН о ликвидации нищеты

28.07 / Киев захотел вернуть Россию в центр по контролю прекращения огня в Донбассе

04.09 / На Урале проверят сообщения о мужчине, умершем после отказа скорой помочь

12.08 / Казахстан объявил о восстановлении авиасообщения с Россией

01.07 / Транзит газа через Украину снизился на 45%

03.07 / Стали известны фигуранты дела о мошенничестве в Минобре

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска