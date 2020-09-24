За повторный ложный вызов «скорой» предложили штрафовать на 5 тыс. рублей

24.09.2020, 20:48, Новости дня

В Госдуму внесен законопроект, устанавливающий штраф до 5 тыс. рублей за повторный ложный вызов специализированных служб, полиции, скорой помощи и пожарной охраны.

«По аналогии с положениями КоАП, в которых предусмотрен повышенный размер штрафа за неоднократное совершение правонарушения. (…) представляется целесообразным установить повышенный размер штрафа (от 3 до 5 тыс. рублей) за повторный заведомо ложный вызов специализированных служб, (совершенный в течение срока (…) один год)», – цитирует РИА «Новости» пояснительную записку к документу.

Напомним, ранее в силу вступил закон, предусматривающий наказание за воспрепятствование работе медиков. В том числе ужесточили меры за отказ пропускать машины скорой помощи на дорогах.