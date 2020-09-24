Республиканцы в Конгрессе подчеркнули необходимость мирной передачи власти

24.09.2020, 20:45, Новости дня

Лидер сенатского большинства Митч Макконнелл вслед за другими законодателями-республиканцами подчеркнул необходимость соблюдения конституционного порядка после того, как президент Дональд Трамп в среду уклонился от прямого ответа о гарантиях мирной передачи власти после выборов 3 ноября.

«Победитель выборов 3 ноября будет приведен к присяге 20 января. Будет организованная передача власти, как это происходит каждые четыре года с 1792 года», – написал Макконнелл в «Твиттере». После комментариев президента ряд законодателей решительно высказались в поддержку мирной передачи власти, хотя ни один из них не критиковал Трампа напрямую.

Лидер сенатского большинства Митч МакКоннелл идёт на встречу с репортерами после заседания по стратегии республиканцев

«Мирная передача власти закреплена в нашей Конституции и является основополагающим фактором для существования нашей республики. Американские лидеры присягают Конституции. Мы будем соблюдать эту присягу», – написала в «Твиттере» конгрессмен Лиз Чейни, возглавляющая Республиканскую конференцию Палаты представителей.

Сенатор Марко Рубио, ранее баллотировавшийся в президенты от Республиканской партии, заявил, что предстоящая борьба между Трампом и демократом Джо Байденом будет законной и справедливой, и будет соответствовать практике, сложившейся за более чем двухсотлетнюю историю страны.

«Чтобы узнать результат, может потребоваться больше времени, чем обычно, но он будет действительным», – написал Рубио в «Твиттере».

Марко Рубио

Конгрессмен-республиканец Стив Стиверс написал: «Ничто так не определяет нашу конституционную республику, как мирная передача власти. Я дал присягу отстаивать и защищать Конституцию, и я буду придерживаться этой клятвы».

Беседуя с журналистами в среду, Трамп уклонился от прямого ответа на вопрос о том, гарантирует ли он мирную передачу власти в случае поражения на выборах, и сказал, что дело может дойти до в Верховного суда. «Посмотрим, что будет», – сказал он.

Не все республиканцы выразили беспокойство по поводу комментариев Трампа.

«Весной в магазинах заканчивались запасы дезинфицирующих средств для рук и туалетной бумаги. Осенью закончатся запасы боеприпасов», – пошутил в «Твиттере» конгрессмен Томас Мэсси, член консервативного Кокуса Свободы в Палате представителей.

Председатель Юридического комитета Сената Линдси Грэм сказал, что ожидает мирной передачи власти.

«Я могу заверить вас, что все пройдет мирно, – заявил он в эфире Fox News. – Да, может начаться судебная тяжба по вопросу о том, кто победил на выборах, но (Верховный) суд примет решение, и если республиканцы проиграют, мы примем этот результат. Но нам нужен суд в полном составе».

Трамп не раз ставил под сомнение легитимность предстоящих выборов, заявляя без предъявления каких-либо доказательств, что голосование по почте может привести к масштабным фальсификациям.

«Голосование по почте – это катастрофа», – сказал он в среду.

Ожидается, что в этом году в связи с пандемией по почте проголосуют рекордное количество американцев, и демократы надеются, что рассылка бюллетеней поможет мотивировать большое количество избирателей, недовольных Трампом.

В 2016 году Трамп также выражал сомнения в том, примет ли он результаты выборов.

Но демократы считают, что последние комментарии президента вызывают гораздо большее беспокойство.

«Тревога – это мягко сказано», – отметил в эфире CNN независимый сенатор от штата Мэн Ангус Кинг.

Лидер демократов в Сенате Чак Шумер выразил уверенность в том, что избиратели не позволят Трампу стать диктатором. «У этого человека нет честности, чести, ценностей или веры в американскую систему», – сказал он в интервью CNN.

Чак Шумер

Байден, выступая перед журналистами в среду, назвал комментарии Трампа «неразумными».

Предвыборный штаб бывшего вице-президента заявил, что готов к любым «махинациям» со стороны Трампа, и подчеркнул, что «правительство США вполне способно вывести из Белого дома тех, кто находится там незаконно».